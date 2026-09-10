¿A qué hora lloverá hoy en Campeche? Calor y tormentas eléctricas: así estará el clima

El calor continuará este jueves 10 de septiembre en la capital campechana, pero la jornada no estará completamente libre de lluvia, ya que las condiciones atmosféricas mantienen la posibilidad de tormentas eléctricas y chubascos, principalmente durante el transcurso del día.

El pronóstico contempla una temperatura máxima cercana a los 33 grados Celsius y mínima de 24 grados, con ambiente caluroso y húmedo. Aunque durante buena parte de la mañana podrían predominar los periodos de sol y nubosidad variable, las condiciones podrían cambiar conforme avance la jornada.

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Uno de los escenarios previstos para Campeche contempla tormentas eléctricas en algunos sectores, por lo que no se descarta que determinadas zonas reciban lluvias mientras otras permanezcan con condiciones más secas. El pronóstico también apunta a vientos moderados, que podrían acompañar el desarrollo de las precipitaciones.

La posibilidad de lluvia cobra relevancia luego de las precipitaciones registradas en días recientes, que ocasionaron encharcamientos en distintos puntos de la ciudad. De acuerdo con reportes meteorológicos, los remanentes de la Onda Tropical 38, combinados con un vórtice en niveles superiores y la humedad disponible sobre la región, pueden favorecer la formación de tormentas.

Por ello, la recomendación para la población es mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si tiene previsto realizar actividades al aire libre, ya que una mañana relativamente estable puede dar paso a lluvias y actividad eléctrica.

El panorama meteorológico podría cambiar durante los siguientes días: mientras para el viernes se prevé una disminución de las precipitaciones, para el domingo nuevamente aumentaría la posibilidad de chubascos y tormentas en Campeche.