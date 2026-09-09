Claudia Sheinbaum llega a Campeche este viernes para presentar avances y nuevos proyectos

Este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sumará ocho visitas a Campeche desde el inicio de su administración, el 1 de octubre de 2024 ya que este viernes regresará a la “Ciudad amurallada” para presentar de primera mano los avances de benefi cios directos de su Gobierno con los ciudadanos.

De acuerdo con información confi rmada por personal de Presidencia de la República, este 11 de septiembre, la mandataria federal regresará al territorio campechano a las 5:30 de la tarde en la Concha Acústica, o denominada como “Domo del Jaguar”.

El motivo de su visita, será dar a conocer ante los campechanos los avances en su segundo año de gobierno al frente de la República Mexicana, tanto en la inversión de programas sociales, de infraestructura pública, así como se prevé el anuncio de proyectos importantes de cara a su tercer año como jefa del ejecutivo federal.

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La agenda de actividades para este viernes 11 de septiembre contempla una jornada por el sureste del país, con eventos en Chiapas, Oaxaca y Campeche, bajo el concepto “Honestidad y resultados”. La primera actividad está programada a las 07:30 horas con una conferencia de prensa en la 7/a Región Militar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Más tarde, a las 10:30 horas, se realizará el evento “Honestidad y resultados en Chiapas”, en el Estadio Víctor Manuel Reyna, de Tuxtla Gutiérrez. La agenda continuará a las 14:30 horas en Oaxaca de Juárez, donde tendrá lugar el encuentro “Honestidad y resultados en Oaxaca”, en el Auditorio de la Guelaguetza.

La jornada del viernes concluirá en Campeche a las 18:30 horas, con el evento “Honestidad y resultados en Campeche”, programado en la Concha Acústica de San Román, en la capital del Estado.

La actividad forma parte del recorrido previsto por distintos Estados de la región.

Las actividades continuarán el sábado 12 de septiembre. A las 10:15 horas se llevará a cabo el evento “Honestidad y resultados en Yucatán”, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en Mérida, mientras que por la tarde, a las 16:00 horas, la agenda llegará a Quintana Roo.

El último evento está programado en el Malecón Tajamar, en Cancún, municipio de Benito Juárez, donde se realizará “Honestidad y resultados en Quintana Roo”. Con esta actividad concluirá el recorrido de dos días por cinco Entidades del sureste mexicano.

La primera visita como presidenta después de haber rendido protesta ante el Congreso de la Unión, ocurrió el 19 de octubre de 2024, en el municipio de Escárcega, y la más reciente tuvo lugar el pasado 15 de mayo de este 2026, en la capital del Estado.

Durante su primera visita, Sheinbaum Pardo presentó el Plan Campeche, con acciones para fortalecer la producción de arroz y la actividad ganadera. También planteó proyectos relacionados con el puerto de Seybaplaya y el desarrollo ferroviario en Escárcega, como parte de la estrategia federal para impulsar la economía estatal.

El 27 de abril de 2025 realizó su segunda visita, con una agenda centrada en vivienda, producción de leche e infraestructura. La mandataria anunció una meta de 26 mil viviendas para Campeche, además de proyectos para el libramiento de Champotón y la modernización de los puertos de Seybaplaya y Ciudad del Carmen.

La tercera visita ocurrió el 21 y 22 de junio de 2025, con actividades en Champotón y Ciudad del Carmen. Sheinbaum presentó acciones para comunidades indígenas y afromexicanas mediante el FAISPIAM, además de abordar asuntos relacionados con salud, programas sociales y atención a las comunidades rurales.

En agosto de 2025, la presidenta regresó al Estado para su cuarta visita, esta vez en la región de Calakmul. El encuentro tuvo carácter internacional por la participación de los gobiernos de México, Guatemala y Belice, con acuerdos para la protección de la Gran Selva Maya y la creación de un corredor biocultural.

La quinta visita tuvo lugar el 20 de septiembre de 2025, en San Francisco de Campeche, como parte de la gira nacional denominada “La Transformación Avanza”. La presidenta presentó un balance de su primer año de gobierno y destacó proyectos de vivienda, infraestructura, programas sociales, salud, puertos y el Plan Campeche.

El 14 de noviembre de 2025 se registró la sexta visita presidencial. En Chiná, Sheinbaum dio el banderazo al Acuaférico de Campeche, obra con una inversión cercana a mil 380 millones de pesos y una proyección de benefi cio para más de 260 mil habitantes.

En la misma gira, pero el 15 de noviembre del año pasado, Sheinbaum Pardo visitó el Pueblo Mágico de Palizada, Campeche, siendo la primera visita de un jefe del ejecutivo federal al municipio, en más de 30 años, donde atendió las peticiones de los paliceños.

Durante esa misma gira, la presidenta presentó en Champotón acciones del Plan Campeche para fortalecer la producción de arroz, leche y carne. El programa contempló una inversión de mil 238 millones de pesos, con el objetivo de elevar la producción agropecuaria y avanzar hacia una mayor autosuficiencia alimentaria.

La séptima visita ocurrió el 15 de mayo de 2026, en San Francisco de Campeche. Sheinbaum inauguró la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, proyecto anunciado durante su visita de abril de 2025, con una inversión aproximada de 130 millones de pesos.

La planta cuenta con capacidad para procesar hasta 100 mil litros de leche diarios y forma parte del Plan Campeche. Durante esa jornada, la presidenta también anunció la Beca Universal Gertrudis Bocanegra para estudiantes universitarios del Estado y sostuvo encuentros con Servidores de la Nación.

Las siete visitas realizadas muestran una agenda presidencial con énfasis en vivienda, agua, producción agropecuaria, salud, infraestructura y programas sociales. Entre los proyectos de mayor monto destacan el Acuaférico y el Plan Campeche, mientras que la planta pasteurizadora representa uno de los compromisos anunciados que llegó a su etapa de inauguración.