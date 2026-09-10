Corporativo R continúa como superlíder invicto de la Liga de Medios de Campeche

Corporativo R se mantiene como líder de la Liga de Medios de Comunicación de Campeche tras disputarse la jornada 13, con 36 puntos y una marca perfecta de 12 victorias. El conjunto también destaca por su producción ofensiva, con 81 goles a favor y apenas 14 en contra. Con estos números, registra además la mejor diferencia de goles de la competencia, con +67.

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En el segundo puesto de la clasificación aparece Ciervos FC, que suma 33 unidades después de sus encuentros disputados. Sementeros FC ocupa la tercera posición con 30 puntos, mientras que FC Brancos se mantiene en el cuarto lugar con 29 unidades. Capital 21 completa los primeros cinco sitios de la tabla con 28 puntos.

Independientes FC se encuentra en la sexta posición con 21 unidades, seguido por Amigos de Magui, que acumula 19 puntos. Champagne FC aparece en el octavo lugar con 18 unidades, mientras que Piratas News ocupa la novena posición con 17 puntos. Perritos FC se ubica en el décimo puesto con 13 unidades.

En la parte baja de la clasificación se encuentran Impulso Joven y Deportivo Yeshua, ambos con 12 puntos. Thunderwoles y JRS cuentan con 11 unidades cada uno, mientras que Deportivo Coca Cola suma 10 puntos. Hay Deporte y Casa Majo aparecen con nueve unidades cada uno.

La diferencia de goles también marca una distancia importante entre los equipos de la competencia. Corporativo R presenta la cifra más alta con +67, producto de sus 81 anotaciones a favor y 14 recibidas. En contraste, JRS registra la diferencia más baja de la jornada 13, con -33.

La clasificación todavía puede presentar movimientos debido a que no todos los equipos cuentan con el mismo número de partidos disputados. Algunos conjuntos han jugado 11 encuentros, mientras que otros acumulan 12 o ya completaron 13, situación que mantiene pendientes algunos resultados que deberán incorporarse a la tabla conforme avance el torneo.

JGH