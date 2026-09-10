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Campeche / Sucesos

Menonita acusado de abusar de una adolescente en Hopelchén permanece en prisión preventiva

Un hombre de origen menonita quedó en prisión preventiva por su presunta participación en la agresión sexual y privación de la libertad de una adolescente con autismo en Hopelchén.

Por Por Esto!

10 de sept de 2026

1 min

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J.R.P., menonita de 32 años, enfrenta un proceso penal.
J.R.P., menonita de 32 años, enfrenta un proceso penal.

Bajo prisión preventiva anticipada quedó un hombre de 32 años, de origen menonita, señalado por la agresión sexual contra una adolescente de 13 años con autismo, ocurrida el pasado sábado 5 de septiembre en una localidad del municipio de Hopelchén.

Elementos de la Policía Estatal detuvieron a un sujeto en la colonia San Rafael.

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Durante la audiencia inicial, J.R.P. solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, mientras continúa el proceso judicial en su contra por los delitos de violación equiparada y privación ilegal de la libertad.

Será hasta el sábado 12 de septiembre cuando el juez de Control determine si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso.

JGH

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