Sheinbaum lleva a Tamaulipas gira por Segundo Informe y encabeza evento “Honestidad y resultados”: EN VIVO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezará este jueves 10 de septiembre de 2026 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el evento “Honestidad y resultados en Tamaulipas”, como parte de la gira nacional con la que presenta en cada entidad los principales resultados de su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria inició este recorrido el pasado jueves 3 de septiembre en Morelos, con el objetivo de informar directamente sobre las acciones, programas y proyectos correspondientes a cada estado.

La visita a Tamaulipas forma parte de esta agenda territorial, mediante la cual el Gobierno federal expone los avances de la administración con un enfoque específico en cada entidad.

¿Qué es el evento “Honestidad y resultados en Tamaulipas”?

El encuentro en Ciudad Victoria tiene como propósito presentar los resultados de las acciones del Gobierno de México que corresponden a Tamaulipas, dentro del balance del segundo año de la administración de Sheinbaum.

La gira permite que la presentación del informe no se limite al mensaje nacional, sino que se desglose por estado para explicar las acciones federales desarrolladas en cada territorio.

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Sheinbaum continúa gira nacional por Segundo Informe

El recorrido comenzó una vez presentado el Segundo Informe de Gobierno y contempla visitas a distintas entidades del país.

Sheinbaum ha utilizado estos encuentros para comunicar a la población los resultados de su administración y detallar las políticas federales que tienen impacto en cada estado.

En Tamaulipas, la sede será Ciudad Victoria, donde la Presidenta continuará este jueves con la agenda denominada “Honestidad y resultados”.

Gira comenzó el 3 de septiembre en Morelos

La primera parada del recorrido se realizó el 3 de septiembre en Morelos. Desde entonces, la mandataria ha continuado con visitas a diferentes estados para presentar los pormenores del informe.

El evento de Tamaulipas se incorpora a esta ruta nacional, que busca llevar a las entidades el balance de las acciones realizadas durante el segundo año del Gobierno federal.

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