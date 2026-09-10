Conciertos del 15 de septiembre: Quién es quién en la cartelera en la Península de Yucatán

El próximo martes 15 de septiembre, las celebraciones por el Día de la Independencia de México tendrán como uno de sus principales atractivos los conciertos gratuitos programados en distintos puntos de la Península de Yucatán.

Para esta noche de fiesta mexicana, Mérida, Cancún y Campeche preparan espectáculos musicales con artistas de distintos géneros, por lo que quienes planeen acudir al tradicional Grito de Independencia ya pueden conocer quién se presentará en cada ciudad.

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Cancún tendrá a Mijares y Lucero para celebrar las fiestas patrias

En Cancún, Quintana Roo, la celebración del 15 de septiembre tendrá como protagonistas a Mijares y Lucero, quienes se presentarán en la Plaza de la Reforma del Palacio Municipal.

El espectáculo forma parte de las actividades programadas para conmemorar el aniversario del inicio de la Independencia de México, por lo que se espera una concentración de ciudadanos y visitantes en el centro de la ciudad.

La Original pondrá la música en Campeche este 15 de septiembre

En Campeche, la música de banda será el atractivo principal de la noche. La Original Banda El Limón llegará a la Plaza de la República para encabezar el concierto con motivo de las fiestas patrias.

La agrupación es uno de los nombres principales de la cartelera de este 15 de septiembre en la Península, por lo que el centro de la capital campechana será uno de los puntos de reunión para la celebración.

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Mérida se prepara para el 15 de septiembre con La Adictiva

En Mérida, Yucatán, el concierto principal estará a cargo de La Adictiva, que se presentará en la Plaza Grande como parte de los festejos por el Día de la Independencia.

La agrupación de música regional mexicana será la encargada de amenizar la celebración después de las actividades oficiales del Grito, por lo que la Plaza Grande será uno de los principales puntos de concentración durante la noche del 15 de septiembre.