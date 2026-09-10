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Yucatán / Mérida

Despiden en Mérida a soldado yucateco que murió durante ataque armado en Michoacán

El militar de 24 años se encontraba realizando labores de custodia en una Base de Operaciones de Zinapécuaro cuando ocurrió el ataque.

Gerardo Castro

Por Gerardo Castro

10 de sept de 2026

1 min

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Soldado yucateco muere durante ataque a Base de Operaciones en Michoacán
Soldado yucateco muere durante ataque a Base de Operaciones en Michoacán / Especial

El soldado de Infantería René Joel Hernández Garibay, de 24 años de edad, fue sepultado en Mérida luego de perder la vida durante un ataque armado registrado en una Base de Operaciones de Zinapécuaro, Michoacán.

El elemento, originario de Yucatán, se encontraba realizando labores de custodia cuando ocurrió el ataque. Tras su fallecimiento, sus restos fueron trasladados a la entidad para ser entregados a sus familiares.

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Mandos del Ejército Mexicano participaron en la ceremonia realizada en un panteón de Mérida, donde se rindieron honores al soldado. Compañeros del elemento también acudieron al sitio y realizaron una guardia durante el acto.

Hernández Garibay pertenecía a las Fuerzas Armadas y se encontraba en funciones de servicio al momento de los hechos ocurridos en Michoacán.

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Familiares y elementos del Ejército acompañaron la ceremonia en Mérida, donde se realizó la sepultura del soldado yucateco.

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