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Presidenta Sheinbaum responde a Marco Rubio y pide no usar a México en campaña electoral de Estados Unidos

Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de Marco Rubio sobre la lucha contra los cárteles y pidió que México no sea utilizado como argumento en las elecciones de Estados Unidos.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

10 de sept de 2026

2 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respondió a las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que los esfuerzos mexicanos contra los cárteles de la droga “no son ni de lejos suficientes”.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria vinculó estos señalamientos con el proceso electoral estadounidense y pidió que México no sea utilizado como tema de campaña rumbo a los comicios de noviembre.

Considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos”, afirmó Sheinbaum, quien sostuvo que Washington debe concentrarse en sus propios asuntos internos y evitar trasladar la discusión electoral hacia México.

Sheinbaum pide que Estados Unidos no utilice a México en sus elecciones

La Presidenta señaló que México no interviene en los procesos electorales estadounidenses y pidió reciprocidad en ese sentido.

México no tiene por qué ser un argumento en la elección de los Estados Unidos”, expresó.

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía

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Sheinbaum también cuestionó lo que consideró mensajes contradictorios desde Washington, al señalar que algunos días se reconoce la coordinación bilateral y en otros momentos se afirma que México no está haciendo lo suficiente en materia de seguridad.

La mandataria insistió en que la relación debe mantenerse bajo un esquema de coordinación, pero con respeto a la soberanía de cada país.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre los cárteles en México?

Marco Rubio afirmó durante una visita a Quito, Ecuador, que México enfrenta un problema grave por el poder de las organizaciones criminales.

El funcionario sostuvo que existen “vastos territorios” que, desde su perspectiva, no están bajo control del Estado mexicano y aseguró que “la cabeza de la serpiente” de los cárteles se encuentra en México.

Rubio también reconoció que el Gobierno mexicano ha realizado acciones contra estas organizaciones, aunque consideró que todavía no son suficientes.

Sheinbaum insiste en coordinación con Estados Unidos

La Presidenta sostuvo que la vía debe ser mantener la colaboración entre ambos gobiernos dentro de sus respectivos territorios.

Coordinémonos, como lo hemos hecho hasta ahora, y cada quien en su territorio, sus campañas”, señaló.

Sheinbaum reiteró que México continuará con su estrategia de seguridad y cooperación bilateral, pero rechazó que el país sea utilizado como elemento de presión o discurso electoral en Estados Unidos.

IO

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