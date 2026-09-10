¿Ameba comecerebros en Yucatán? Servicios de Salud descartan, hasta ahora, un riesgo generalizado

Los Servicios de Salud de Yucatán aclararon que el cierre precautorio del lago de Plaza La Isla en Mérida, relacionado con un caso probable de meningoencefalitis amebiana primaria forma parte de un protocolo preventivo y no implica, hasta este momento, un riesgo generalizado para la población del estado.

La precisión de las autoridades ocurre luego del fallecimiento de un hombre de 34 años, quien permanecía hospitalizado en Mérida con un diagnóstico probable de la conocida como “ameba comecerebros”.

Los estudios de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad continúan en proceso, por lo que el diagnóstico todavía no ha sido confirmado oficialmente.

Noticia Destacada Ameba comecerebros: ¿Qué es, síntomas y cómo se contagia la Naegleria fowleri?

¿Existe riesgo por la posible ameba comecerebros en Yucatán?

De acuerdo con los SSY, hasta ahora no se ha confirmado la presencia del agente infeccioso en el cuerpo de agua que fue cerrado de manera precautoria. Por ello, tampoco se ha establecido que dicho sitio sea el origen de la infección que presentó el paciente.

La investigación epidemiológica comenzó luego de que las autoridades recibieron la notificación del caso. Entre los factores analizados se encuentra el antecedente de exposición continua del paciente a un cuerpo de agua de uso recreativo donde laboraba, por lo que se decidió intervenir el sitio como medida preventiva.

Personal de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios acudió el pasado 4 de septiembre para realizar las acciones correspondientes. La Jefatura de Salud Ambiental tomó muestras del agua y determinó el cierre temporal para evitar el ingreso de personas mientras se realizan los estudios.

Los SSY enfatizaron que esta medida no representa una alerta generalizada para la población de Yucatán. El cierre responde a las acciones de vigilancia sanitaria establecidas ante un caso que todavía se encuentra bajo investigación.

Resultados de laboratorio definirán si existe relación con el caso

Las muestras fueron tomadas para determinar si existe algún agente que pudiera estar relacionado con la enfermedad. El Laboratorio Estatal de Salud Pública de Yucatán las envió posteriormente a su homólogo de Hidalgo, donde se cuenta con el marco analítico necesario para realizar los estudios correspondientes.

Noticia Destacada Hombre muere por infección de ameba 'comecerebros', se lavó la nariz con agua de la llave en EEUU

Mientras se esperan los resultados oficiales, las autoridades mantienen el cierre precautorio del sitio. No se ha confirmado hasta el momento la presencia del agente de la infección, por lo que cualquier señalamiento sobre una posible contaminación del cuerpo de agua o una relación directa con el fallecimiento deberá esperar la conclusión de los análisis.

El paciente ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS en Mérida y requirió atención en terapia intensiva debido a la gravedad de su estado. Presentó deterioro neurológico y edema cerebral severo y, pese al tratamiento médico, falleció el 8 de septiembre.

Los SSY señalaron que continuarán con la vigilancia epidemiológica y sanitaria correspondiente y que el cierre precautorio permanecerá mientras se obtienen los resultados oficiales de laboratorio, los cuales permitirán determinar si existe o no alguna relación entre el cuerpo de agua y el caso probable.