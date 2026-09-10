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Apagón en el centro de Playa del Carmen afectó a comercios, hoteles y restaurantes

El corte de energía ocurrió alrededor de las 11:18 horas y el suministro fue restablecido cerca de las 11:50 horas.

Por Gustavo Escalante

10 de sept de 2026

1 min

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Apagón en el centro de Playa del Carmen
Apagón en el centro de Playa del Carmen / Gustavo Escalante

Un apagón se registró la mañana de este jueves en el centro de Playa del Carmen, afectando a comercios, hoteles y restaurantes en la zona turística, los turisteros llaman a las autoridades resolver este problema que es constante, así comentaron los ciudadanos: Julio Hernández, Juan Pablo Gómez y Carlos Rodríguez.

Eran alrededor de las 11:18 de la mañana de este jueves este jueves cuando la zona turística se quedó sin luz, el impacto es inminente a todos los giros comerciales, y no fue sino hasta las 11:50 horas cuando se restableció el suministro eléctrico..

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