Después de tres años, Feria Ganadera regresa a Campeche con cabalgata en Imí II

La Feria Ganadera regresará a la capital campechana el próximo 19 de septiembre con una cabalgata, exhibición de sementales, caballos bailadores y música en vivo en la Hacienda Santa Cruz, ubicada en el poblado de Imí II.

Noticia Destacada Aumenta 14.95% la atención por trastornos emocionales en jóvenes de Campeche

José Armando Romero, presidente de la Asociación Ganadera Local General de Campeche, informó que la organización del encuentro ha representado un importante esfuerzo para los socios del gremio, productores y cabalgantes.

El dirigente señaló que han pasado tres años sin un evento de esta magnitud y aseguró que la nueva directiva, que comenzó a trabajar en febrero, busca recuperar la presencia de la asociación y fortalecer las actividades destinadas a los productores.

“Después de tres años regresa nuevamente la Feria Ganadera. Estábamos borrados del mapa como asociación ganadera, pero ahora esperamos un gran impacto para todos los socios y productores”, expresó.

Sin embargo, existen registros de que en septiembre de 2024 se efectuó una Expo Feria Ganadera en Campeche, también acompañada de una cabalgata. Por ello, el periodo señalado corresponde a lo expresado por el presidente de la asociación durante la entrevista.

José Armando Romero preside la Asociación Ganadera Local General de Campeche.

Feria busca mejorar la genética del ganado en Campeche

José Armando Romero explicó que uno de los principales objetivos será facilitar la adquisición de sementales para el mejoramiento genético del ganado en el estado y generar beneficios para los integrantes del sector pecuario.

En el evento se espera la participación de socios, productores y expositores provenientes de Campeche, Escárcega, Champotón, Hopelchén, Candelaria y otros municipios del estado.

La intención de la nueva directiva es mantener la realización de este encuentro durante los próximos años y recuperar espacios propios para desarrollar futuras exposiciones y actividades ganaderas.

Cabalgata recorrerá 8.5 kilómetros hasta Imí II

Como parte del programa se realizará una cabalgata cuyo punto de concentración será la avenida Nelson Barrera Romellón, donde la recepción de los caballos comenzará a las 9 de la mañana.

La salida está prevista para las 11 de la mañana, con la participación de cabalgantes provenientes de los 13 municipios de Campeche. El recorrido será de aproximadamente 8.5 kilómetros y pasará por los sectores de Fidel Velázquez, Solidaridad y Palmas I, II y III.

Durante el trayecto, los participantes estarán acompañados por la Banda Chiclera y contarán con vigilancia para reducir riesgos. La llegada está programada aproximadamente a las 2 de la tarde en la Hacienda Santa Cruz.

El recinto se encuentra en la calle 19, entre las calles 10 y 12, en Imí II, dentro de la ciudad de San Francisco de Campeche.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum en Campeche en vivo: Rendición de cuentas y presentación de resultados

En la hacienda habrá bebederos para los equinos, medidas de seguridad y un refrigerio proporcionado por la Asociación Ganadera para los cabalgantes que lleguen de otros municipios.

Caballos bailadores y música en vivo

El programa también contempla una presentación de caballos bailadores. Los propietarios interesados podrán registrar a sus ejemplares mediante un código QR difundido por los organizadores.

La dinámica buscará involucrar al público y estará acompañada por la música en vivo de la banda La Más Rebelde. Las actividades serán coordinadas por la Asociación Ganadera Local General de Campeche.

José Armando Romero invitó a los productores, socios, cabalgantes y familias campechanas a participar en el encuentro, que busca fortalecer al sector pecuario y recuperar una celebración representativa de la actividad ganadera en el municipio.