Con pancartas y muestras de apoyo esperan a Claudia Sheinbaum en Campeche

Con pancartas de bienvenida y muestras de respaldo, trabajadores jubilados, derechohabientes y ciudadanos esperan este viernes la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Concha Acústica del Parque San Román, en la capital campechana.

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Entre los asistentes se encuentran integrantes de la Coalición de Derechohabientes del Servicio Médico Subrogado de Pemex, quienes desplegaron una manta para agradecer a la mandataria federal la reactivación de los servicios médicos subrogados de Petróleos Mexicanos en San Francisco de Campeche.

“Bienvenida a Campeche” y “Le agradecemos de corazón la reactivación de los servicios médicos subrogados de Pemex” son algunos de los mensajes exhibidos previo al encuentro, al que también acudieron familias, maestros y ciudadanos provenientes de diferentes municipios del estado.

Desde una hora antes del evento, largas filas de asistentes se extendían desde la calle 67 del Centro Histórico hasta San Román. La llegada de Claudia Sheinbaum está prevista como parte de su gira nacional “Honestidad y Resultados”, correspondiente a la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

JGH