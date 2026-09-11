La Comisión de Derechos humanos frena el operativo Mochila por la Paz

El programa “Mochila por la Paz” no pudo iniciar con el arranque del ciclo escolar 2026-2027 en escuelas de nivel básico de Campeche —preescolar, primaria y secundaria— debido a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) a la Secretaría de Educación (Seduc) para adecuar el protocolo bajo un enfoque de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La presidenta del organismo, Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía, explicó que desde hace casi dos meses mantiene un trabajo conjunto con la autoridad educativa para revisar el documento que regulará la aplicación del operativo, cuyo propósito es contribuir a generar entornos escolares seguros, pero sin convertir las revisiones en actuaciones de carácter policial que puedan vulnerar la integridad o dignidad de los estudiantes.

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Precisó que la principal observación de la Comisión es que el programa debe contar con un enfoque de derechos de la infancia y derechos humanos, por encima de una perspectiva exclusivamente de seguridad. El objetivo, dijo, es que el concepto de “paz” prevalezca en el instrumento y que cualquier acción preventiva dentro de los planteles considere la integridad de los menores.

Rodríguez Mejía señaló que la Seduc presentó un documento preliminar, el cual fue revisado por la Codhecam y devuelto el pasado 26 de agosto con observaciones para fortalecer su contenido y garantizar que el protocolo contemple mecanismos adecuados para la protección de los estudiantes.

Entre los aspectos considerados fundamentales está la participación de las familias y de los propios estudiantes, bajo la premisa de que la construcción de entornos escolares seguros debe involucrar a toda la comunidad educativa y no limitarse a acciones de vigilancia o inspección.

La titular de la Codhecam aclaró que el organismo continúa colaborando con las autoridades correspondientes para que el programa pueda implementarse una vez que el protocolo cumpla con los requisitos y observaciones planteados.

Subrayó que no se trata únicamente de cambiar el nombre del antiguo operativo “Mochila Segura”, sino de modificar su perspectiva de actuación. Si bien la seguridad escolar forma parte de sus objetivos, insistió en que no debe abordarse desde una lógica policial, sino mediante acciones preventivas que respeten los derechos humanos, la integridad y la participación de las infancias.

De esta manera, el inicio del programa quedó condicionado a la conclusión de los trabajos de adecuación del protocolo, en un proceso que busca conciliar la prevención de riesgos dentro de las escuelas con la obligación de las autoridades de garantizar plenamente los derechos de los estudiantes.