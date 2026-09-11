Incendio forestal arrasa con 100 hectáreas de manglar en la Reserva de la Biósfera de Los Petenes

El fuego volvió a poner en jaque a uno de los ecosistemas más importantes de Campeche. Hasta ayer, el incendio registrado dentro del Área Natural Protegida (ANP) Reserva de la Biosfera de Los Petenes, a la altura de San Francisco Kobén, había consumido alrededor de 100 hectáreas de manglar, mientras la propia autoridad federal reconocía que el siniestro permanecía activo y que la cantidad de personal combatiente seguía “por determinar”.

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el incendio había sido controlado en un 90 por ciento y liquidado en un 60 por ciento. No obstante, las intensas lluvias registradas el miércoles pasado pudieron contribuir a sofocar las llamas y facilitar las labores para contener el avance del fuego en esta zona de alto valor ambiental.

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Hasta ayer, Campeche era la única entidad del país con un incendio activo en el que la autoridad federal desconocía o tenía pendiente determinar el número de combatientes desplegados. En contraste, el reporte nacional señalaba que únicamente cuatro entidades mantenían incendios forestales activos: Campeche, Quintana Roo, Tamaulipas y Oaxaca.

En Quintana Roo, específicamente en el municipio de Benito Juárez, el incendio afectaba 115 hectáreas y permanecía activo, con 25 combatientes asignados. En Tamaulipas se reportaban tres siniestros: en Soto la Marina, con una superficie aún por determinar y 10 combatientes; en Casas, con 80 hectáreas afectadas y 74 combatientes; y en Jaumave, con 15 hectáreas y 77 combatientes.

Mientras tanto, en Oaxaca, el municipio de Magdalena Tequisistlán registraba un incendio activo sobre una superficie de 10 hectáreas, atendido por ocho combatientes.

Ante este escenario, el primer vocal de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Miguel Ángel Pool Alpuche, calificó como grave la situación y cuestionó la labor de las autoridades ambientales, al considerar que no están atendiendo con la debida responsabilidad la protección de los ecosistemas campechanos.

Advirtió que la problemática no se limita al incendio de Los Petenes, sino que se extiende a zonas como la Península de Atasta, donde, señaló, el manglar ha sido severamente devastado por la contaminación, invasiones y asentamientos humanos.

Pool Alpuche sostuvo que, más que omisión, existe una especie de “vista gorda” por parte de las autoridades, así como falta de coordinación entre los tres niveles de Gobierno para proteger estos ecosistemas. Recordó, además, que investigadores han advertido que el deterioro de los manglares repercute directamente en la actividad pesquera, al ser estos sitios hábitat y zonas de reproducción de numerosas especies.

Exigió a las autoridades cumplir con su responsabilidad y fortalecer las acciones de protección ambiental, pues, sentenció, el cuidado del medio ambiente “no se regatea ni se discute”.