Tren Maya ampliará su servicio Conecta con nueva ruta en Mérida

El Tren Maya anunció que próximamente pondrá en operación una nueva ruta del servicio Tren Maya Conecta en Mérida, una alternativa de transporte que busca facilitar el traslado de pasajeros hacia la infraestructura ferroviaria y mejorar la conexión con la estación del tren.

Por ahora, la información oficial señala que el nuevo servicio todavía se encuentra pendiente de detalles como el recorrido, las paradas y la fecha exacta de inicio. El Tren Maya indicó que estos datos serán dados a conocer próximamente.

La incorporación de esta ruta ampliaría las opciones disponibles para quienes necesitan trasladarse desde distintos puntos de Mérida hacia el Tren Maya.

El servicio Tren Maya Conecta fue presentado oficialmente en agosto de 2026 como un sistema de transporte intermodal para facilitar los recorridos entre las estaciones ferroviarias y otros puntos estratégicos.

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¿Cómo conectar con el Tren Maya desde Mérida?

Mientras se conocen los detalles de la nueva ruta, los pasajeros que salen desde Mérida ya cuentan con alternativas del sistema de transporte público Va y Ven, particularmente mediante el IE-TRAM, que fue diseñado para conectar la capital yucateca con las estaciones del Tren Maya.

El IE-TRAM cuenta con una ruta que comunica La Plancha con la estación Mérida-Teya, donde opera el Tren Maya. También existe el servicio que conecta el Centro de Mérida y Umán con la estación del Tren Maya en Poxilá, además de una ruta exprés hacia el Centro de Transferencia Multimodal (CETRAM) de Umán.

De esta manera, quienes se encuentran en Mérida tienen actualmente una opción de transporte público para llegar a Teya, mientras que quienes necesitan utilizar la estación ubicada en Poxilá, Umán, pueden recurrir a las rutas del IE-TRAM que enlazan con esa zona.

El proyecto fue planteado precisamente para integrar la movilidad urbana con las dos estaciones ferroviarias.

Nueva ruta del Tren Maya Conecta en Mérida: ¿cuándo comenzará?

Hasta este momento no se ha informado oficialmente cuándo comenzará a operar la nueva ruta de Tren Maya Conecta en Mérida, ni cuáles serán exactamente sus puntos de salida y llegada. Tampoco se ha publicado el número de paradas o el horario que tendrá.

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Por ello, los pasajeros deberán esperar el anuncio oficial para conocer si el nuevo servicio complementará las rutas existentes del IE-TRAM hacia Teya y Poxilá, o si establecerá una conexión diferente con la estación ferroviaria.

El Tren Maya mantiene entre sus servicios la conexión con la estación Mérida-Teya, uno de los puntos principales de su red ferroviaria en Yucatán.