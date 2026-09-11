Síguenos

Última hora

Internacional

México despliega 800 militares y equipos antidrones en frontera con EU por Operación Águila

Campeche / Sucesos

No midió su distancia: motociclista choca contra automóvil en la avenida Colosio de Campeche

Un motociclista chocó contra la parte trasera de un automóvil en la avenida Colosio, en Santa Ana. Sufrió golpes leves y ambos involucrados llegaron a un acuerdo por daños causados.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

11 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un motociclista protagonizó un accidente en el barrio de Santa Ana.
Un motociclista protagonizó un accidente en el barrio de Santa Ana. / Dismar Herrera

En las inmediaciones del barrio de Santa Ana, un motociclista provocó un hecho de tránsito al circular a exceso de velocidad.

Discusión por humo de fogón termina con una mujer en crisis nerviosa en Carmen

Noticia Destacada

Mujer prende un fogón por no tener gas y desata pleito entre inquilinos en Ciudad del Carmen

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Colosio cuando el motociclista transitaba a exceso de velocidad con rumbo a la Nacozari, pero al llegar al cruce con Ecuador, el motociclista no midió correctamente su distancia y terminó proyectándose contra la parte trasera de un automóvil que realizaba una vuelta en preferencia.

El jinete resultó con golpes leves, por lo que fue asistido por paramédicos del sector salud y elementos estatales que acudieron al sitio, donde las partes involucradas finalmente llegaron a un acuerdo para el pago de los daños.

Te puede interesar