No midió su distancia: motociclista choca contra automóvil en la avenida Colosio de Campeche

En las inmediaciones del barrio de Santa Ana, un motociclista provocó un hecho de tránsito al circular a exceso de velocidad.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Colosio cuando el motociclista transitaba a exceso de velocidad con rumbo a la Nacozari, pero al llegar al cruce con Ecuador, el motociclista no midió correctamente su distancia y terminó proyectándose contra la parte trasera de un automóvil que realizaba una vuelta en preferencia.

El jinete resultó con golpes leves, por lo que fue asistido por paramédicos del sector salud y elementos estatales que acudieron al sitio, donde las partes involucradas finalmente llegaron a un acuerdo para el pago de los daños.