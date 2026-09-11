Catean viviendas en Sabancuy y aseguran a cinco personas por presunto narcomenudeo

Cinco personas fueron aseguradas durante cateos simultáneos realizados en distintos puntos de la Villa de Sabancuy, como parte de una investigación ministerial por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, así como de posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los operativos se realizaron en domicilios ubicados sobre las calles Hidalgo, Leona Vicario, Iturbide y otras vialidades de la localidad. Entre los asegurados hay dos hombres y tres mujeres.

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La Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgecam) informó que las acciones estuvieron a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo, con apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI). En las diligencias también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC). Los cateos se realizaron de manera simultánea en diferentes puntos de Sabancuy.

Las personas aseguradas fueron identificadas con las iniciales C.A.M.L., J.C.H.C., G.L.L., M.C.L.L. y C.G.J.M. Durante las diligencias, los agentes localizaron bolsas con sustancias ilícitas, una báscula, teléfonos celulares y dinero en efectivo. También fueron aseguradas dos motocicletas vilculadas con las investigaciones.

En otro de los domicilios fue

localizado un artefacto mecánico con características de arma de fuego, además de cartuchos. En ese mismo punto se aseguró un radio, un chaleco, pasamontañas y bolsos tácticos. También quedaron bajo resguardo una motocicleta y otro vehículo.

Dichas acciones fueron resultado de investigaciones que permitieron identificar objetivos y reunir elementos para solicitar las órdenes de cateo ante la autoridad judicial. Una vez obtenidas las órdenes, las corporaciones realizaron las diligencias de forma coordinada en los diferentes predios. Las evidencias quedaron a disposición de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado señaló que las sustancias, objetos, vehículos y demás elementos asegurados serán sometidos a los

dictámenes periciales correspondientes. Las investigaciones continuarán para determinar la posible responsabilidad de las cinco personas retenidas y establecer su relación con los hechos que dieron origen a los cateos.

Los operativos forman parte de las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcomenudeo en distintos puntos de la Entidad. La autoridad indicó que las diligencias se realizaron con las órdenes judiciales correspondientes y ba