Ejército Mexicano invita a los campechanos a convivir con los soldados con actividades en septiembre

Entre uniformes, banderas, deporte y hasta caballos, el Ejército Mexicano en Campeche alista una serie de actividades para salir de los cuarteles y estrechar la convivencia con la sociedad civil durante el mes de septiembre, como parte de una estrategia para mostrar de cerca el trabajo, los valores y el servicio que brinda el personal militar.

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El teniente de Infantería Ángel García Barojas, perteneciente al 10º Batallón de Infantería, informó que las actividades forman parte del programa de acercamiento impulsado por el personal jurisdiccionado a la 33ª Zona Militar, con el propósito de fortalecer la comunicación y promover la participación ciudadana.

El calendario arrancará a las 9:00 horas del lunes 14 de septiembre, con una conferencia sobre símbolos patrios, impartida por personal de la 25ª Compañía de Infantería No Encuadrada, con sede en Xpujil, Campeche, la charla se llevará a cabo en una institución educativa que aún está por definirse.

El segundo encuentro será deportivo, a las 9:00 horas del sábado 19 de septiembre, las instalaciones del 10º Batallón de Infantería recibirán una carrera deportiva, actividad con la que los militares buscan fomentar la convivencia y la participación de la población.

El calendario cerrará el 27 de septiembre con una cabalgata en la cabecera municipal de Escárcega, donde nuevamente el Ejército tendrá contacto directo con la ciudadanía en un ambiente distinto al de las labores cotidianas de seguridad y servicio.

García Barojas destacó que estas actividades buscan que la población conozca no solamente las tareas que desarrolla el Ejército Mexicano, sino también los principios y valores que se inculcan a sus integrantes.

La intención, explicó, es mantener una comunicación cercana con la sociedad mediante acciones que permitan generar mayor participación y confianza, al tiempo que se difunde el trabajo que realiza el personal militar en beneficio de los campechanos.

Para el Ejército Mexicano, septiembre será una oportunidad de cambiar por momentos el rigor del uniforme por espacios de convivencia, deporte, cultura y tradición, acercando a soldados y ciudadanos para que puedan conocerse más allá de las funciones que habitualmente mantienen los elementos castrenses.