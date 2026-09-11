Sheinbaum anuncia 186 consultorios gratuitos y cinco CECI para madres trabajadoras en Campeche

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció en Campeche la construcción de 186 consultorios, 27 mil 450 viviendas, al menos cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil, un acueducto para la capital y nuevas obras carreteras, educativas, deportivas y hospitalarias.

Noticia Destacada Con pancartas y muestras de apoyo esperan a Claudia Sheinbaum en Campeche

Durante su intervención en la Concha Acústica del Parque San Román, como parte de la gira “Honestidad y Resultados”, la mandataria federal también presentó avances del Plan Campeche, entre ellos la operación de la planta pasteurizadora, el impulso a la producción de leche, arroz y carne, así como apoyos directos para comunidades indígenas.

Construirán 186 consultorios en todo Campeche

Uno de los principales anuncios fue la construcción de 186 consultorios de atención primaria distribuidos en el estado. Estos espacios contarán con personal médico y entrega gratuita de medicamentos.

Las obras se desarrollarán entre septiembre y diciembre de 2026, mientras que los consultorios comenzarán a operar en enero de 2027. Para su funcionamiento se integrarán comités ciudadanos y se emitirá una convocatoria dirigida a profesionales de la salud.

Sheinbaum explicó que los médicos jubilados podrán participar sin perder su jubilación. Los consultorios atenderán enfermedades que no requieran hospitalización y canalizarán los casos de mayor gravedad a centros de salud u hospitales.

El programa Salud Casa por Casa también será complementado con farmacias o puntos de distribución donde adultos mayores y personas con discapacidad podrán recoger gratuitamente medicamentos para padecimientos como diabetes e hipertensión.

Nuevo acueducto abastecerá a la capital campechana

La Presidenta confirmó la construcción de un acueducto para llevar agua a la ciudad de Campeche, el cual tendrá capacidad para transportar mil 300 litros por segundo.

Sheinbaum reconoció que el suministro de agua representa una necesidad importante para la capital, aunque durante su intervención no precisó la inversión, la fuente de abastecimiento ni la fecha prevista para concluir la obra.

Campeche tendrá 27 mil 450 viviendas

En materia de vivienda anunció la construcción de 27 mil 450 casas destinadas a familias de escasos recursos, mediante el programa Vivienda para el Bienestar. Señaló que los trabajos ya comenzaron y que incluso inició la entrega de algunos inmuebles.

También informó que 47 mil 872 derechohabientes de Campeche serán beneficiados con la reestructuración de créditos del Infonavit y el Fovissste, incluyendo reducciones de deuda, liquidaciones y entrega de escrituras.

Planta pasteurizadora distribuirá leche campechana

Sheinbaum destacó la operación de la Planta Pasteurizadora de Leche para el Bienestar, mediante la cual la producción de los ganaderos campechanos será procesada en la entidad y distribuida a otros puntos de la República Mexicana.

“Ahora hicimos el Plan Campeche. Ya la leche viene de productores de Campeche, aquí se pasteuriza y nos la llevamos a otros lugares de la República”, expresó la mandataria.

La planta fue inaugurada en mayo de 2026 en el Parque Bicentenario de San Francisco de Campeche, con una inversión superior a los 130 millones de pesos. Tiene capacidad para procesar hasta 100 mil litros diariamente y cuenta con nueve centros regionales de acopio.

El proyecto beneficia a productores de Campeche y otros estados del sureste, además de abastecer a más de 200 mil derechohabientes del Programa de Abasto Social en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La mandataria recordó que anteriormente parte de la leche distribuida a bajo costo era importada, mientras que ahora se busca que toda sea producida en México. Añadió que el Plan Campeche también pretende elevar la producción de arroz y carne en la entidad.

Carreteras y Tren Maya de carga

En materia de movilidad, Sheinbaum destacó la conversión del Tren Maya en un sistema de transporte de carga, con el objetivo de mejorar la distribución de mercancías en toda la Península de Yucatán.

También mencionó el mantenimiento de la red federal de carreteras, la ampliación a cuatro carriles de la carretera Macuspana–Escárcega, la construcción de caminos artesanales para comunidades indígenas y la rehabilitación del ramal a Palizada.

De acuerdo con la Presidenta, la ampliación de la carretera Macuspana–Escárcega permitirá completar la conexión de cuatro carriles desde la Ciudad de México hasta Mérida.

Cinco centros de cuidado infantil en Campeche

Sheinbaum anunció que se construirán al menos cinco Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS, conocidos como CECI, para atender a hijas e hijos de madres trabajadoras.

Estos centros forman parte del nuevo modelo del Instituto Mexicano del Seguro Social para brindar servicios de cuidado, alimentación, educación y desarrollo infantil.

Tecnológico y nuevas preparatorias

En materia educativa confirmó la construcción de un tecnológico en Calakmul y nuevas preparatorias del modelo Margarita Maza, como parte de la estrategia para ampliar los espacios disponibles para los jóvenes.

También recordó que estudiantes universitarios de Campeche serán incorporados a la beca Gertrudis Bocanegra. Este apoyo se sumará a las becas destinadas a alumnos de primaria, secundaria y preparatoria.

Hospitales y centros de salud

La mandataria mencionó la construcción del nuevo Hospital Doctora María del Socorro en Ciudad del Carmen, la rehabilitación del Hospital de Ginecopediatría y la inauguración del Centro de Salud El Naranjo, en Candelaria.

Los trabajos forman parte de la ampliación de la infraestructura sanitaria, junto con los 186 consultorios de atención primaria que serán construidos antes de finalizar 2026.

Nuevo centro deportivo México Imparable

Otro de los anuncios fue la construcción de un Centro Comunitario México Imparable en Campeche, aunque no se detallaron la ubicación, inversión ni fecha de inicio de los trabajos.

Estos espacios están diseñados para fomentar actividades deportivas, culturales, comunitarias y de integración social.

Recursos para comunidades indígenas y Centros LIBRE

Sheinbaum informó que 242 comunidades indígenas recibieron recursos federales directamente para desarrollar proyectos de infraestructura elegidos mediante asambleas comunitarias.

Explicó que las propias comunidades determinan cómo utilizar el presupuesto, sin intermediarios, de acuerdo con sus principales necesidades.

Finalmente, señaló que Campeche cuenta con 14 Centros LIBRE para las Mujeres, destinados a ofrecer orientación, acompañamiento y atención ante situaciones de violencia, además de promover la autonomía y los derechos de las mujeres.

JGH