Hasta 45 grados y posibles lluvias: Clima extremo azotará a Campeche este fin de semana

El estado de Campeche tendrá un fin de semana muy caluroso, con temperaturas máximas de hasta 45 grados, chubascos durante el sábado y fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora el domingo, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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El pronóstico corresponde al sábado 12 y domingo 13 de septiembre, luego de que la onda tropical número 38 dejara de afectar al país y una nueva onda tropical se aproximara a la Península de Yucatán.

Sábado con chubascos y temperaturas de hasta 45 grados

Para este sábado, el SMN pronostica intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Campeche, ocasionados por canales de baja presión, circulaciones ciclónicas, inestabilidad atmosférica y la aproximación de la onda tropical número 39.

Las precipitaciones podrían presentarse acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, especialmente durante la tarde y noche.

También se esperan vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 45 grados en las regiones centro y sur del estado.

Domingo disminuirán las lluvias, pero aumentará el viento

Para el domingo, el organismo prevé lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Campeche, por lo que las precipitaciones serían menos generalizadas que las esperadas durante el sábado.

Sin embargo, las rachas de viento aumentarán y podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora. Estas condiciones podrían provocar la caída de ramas, árboles debilitados, lonas y anuncios publicitarios.

El ambiente continuará extremadamente caluroso, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados en la zona centro de Campeche.

Onda tropical 39 recorrerá la Península de Yucatán

La onda tropical número 39 se desplazará durante el domingo sobre la Península de Yucatán y el sureste mexicano, manteniendo condiciones para lluvias y tormentas en la región.

Aunque el pronóstico para Campeche solamente contempla precipitaciones aisladas durante el domingo, las condiciones podrían cambiar de manera local debido al calor, la humedad y el avance del sistema tropical.

Recomendaciones ante el calor y el viento

Se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y prestar especial atención a menores, adultos mayores y mascotas.

Ante las fuertes rachas de viento, también será importante asegurar objetos en azoteas y patios, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras inestables y conducir con precaución.

El SMN actualizará su pronóstico extendido a las 14:00 horas del sábado 12 de septiembre, o antes, en caso de registrarse algún cambio significativo.

JGH