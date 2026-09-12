Alcaldes presumen resultados, pero persisten reclamos por múltiples rezagos en Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos

Los segundos informes de Gobierno de los municipios Isla Mujeres, Cozumel, Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas quedaron marcados por un mismo contraste: mientras sus alcaldes presumieron obras, inversiones, programas sociales, equipamiento y mejoras en los servicios, habitantes cuestionaron que esos resultados no se reflejen en las calles y comunidades, donde persisten carencias en agua potable, drenaje, vialidades, seguridad, transporte, recolección de basura y atención médica.

Isla Mujeres

Atenea Gómez Ricalde presumió más de 170 obras públicas, 228 mil metros cuadrados de calles y avenidas pavimentadas, programas sociales y nueva infraestructura; sin embargo, habitantes y exfuncionarios señalaron pendientes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), principalmente en servicios básicos como agua potable y drenaje sanitario en Ciudad Mujeres.

Afirmó que en cinco años de administración (en dos periodos) se impulsaron más de 170 obras en calles, avenidas, parques, espacios deportivos, infraestructura turística y cultural, tanto en la zona insular como en Ciudad Mujeres. Entre las acciones destacó la pavimentación de más de 228 mil metros cuadrados de vialidades, además de banquetas y guarniciones, así como la modernización de Rueda Medina y el soterramiento de infraestructura eléctrica en el Centro de Isla Mujeres.

No obstante, el exregidor Emilio Sosa señaló que uno de los principales pendientes está en los servicios básicos de Ciudad Mujeres, donde, afirmó, no se concretó una solución para garantizar el abasto de agua potable ni la ampliación de la red de drenaje sanitario. Roberto Cutiz coincidió en que ambos fueron compromisos planteados para la zona continental que no se tradujeron en una gestión concreta con participación de los habitantes.

Hhabitantes señalaron que estos apoyos no sustituyen la ampliación de la infraestructura hidráulica y sanitaria. / Especial

Aunque Gómez Ricalde incluyó el programa “Agua para Ti” entre sus acciones sociales, habitantes señalaron que estos apoyos no sustituyen la ampliación de la infraestructura hidráulica y sanitaria.

El transporte público también fue cuestionado. Pedro Medrano afirmó que el servicio se ha deteriorado en la zona continental y la isla por la falta de ampliación del parque vehicular y aseguró que ocho de las 10 unidades que operan en la parte insular permanecen en el taller, lo que ha provocado la cancelación de corridas hacia algunas colonias.

Habitantes también cuestionaron la falta de modernización y rehabilitación de los dos mercados municipales, así como la ausencia de un mercado en Ciudad Mujeres. También señalaron pendientes en el Cementerio, el Rastro insular y la construcción de la Unidad Multidisciplinaria proyectada en las inmediaciones del Centro de Convenciones.

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En materia de tenencia de la tierra, Mario Mukul afirmó que al menos 20 colonias de la zona continental y otras dos de la isla permanecen sin regularizar. En La Guadalupana, Gervasio Cajun aseguró que las acciones prometidas para el año pasado continúan detenidas, pese al anuncio de regularización.

También señalaron que sigue pendiente el padrón de predios colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre y la recuperación de alrededor de seis accesos al mar que permanecen ocupados, luego de que calles que comunicaban con la costa fueran vendidas durante una administración anterior.

En materia ambiental, habitantes cuestionaron la falta de avances en el saneamiento de las lagunas Salina Grande, Salina Chica, Salina Aeropuerto, Makax y Chacmuchuch, donde persisten problemas de contaminación y reprocharon resultados insuficientes en el manejo de residuos sólidos y en las campañas de separación de desechos.

Otro reclamo fue la contaminación auditiva en el Centro de Isla Mujeres. Emilio Sosa recordó que vecinos de las calles Adolfo López Mateos e Hidalgo pidieron intervenir ante el ruido nocturno generado por el establecimiento conocido como “Stingrey”. Según el exregidor, Gómez Ricalde respondió que no podía intervenir porque el negocio no había sido autorizado por ella, lo que dejó inconformes a los vecinos.

En contraste, durante su informe la alcaldesa destacó programas sociales como “Isleña de Corazón”, que beneficia a más de cuatro mil mujeres; “Familia Pescadora”, “Agua para Ti” y “Médico en tu Casa”. También reportó la entrega de más de 14 mil mochilas durante cinco años y la creación de “Isleño de Corazón”, dirigido a prestadores de servicios turísticos.

El informe dejó así dos versiones de la administración: la de la Alcaldesa, centrada en obras, programas sociales e infraestructura, y la de habitantes y exfuncionarios, quienes señalaron pendientes en agua, drenaje, transporte, regularización territorial, mercados y medio ambiente.

Cozumel

Más de 800 millones de pesos en inversiones y programas presumió el presidente municipal José Luis Chacón Méndez; sin embargo, habitantes cuestionaron que esas cifras no se reflejen en las calles, donde persisten carencias en servicios, vialidades y seguridad. También existen dudas sobre recursos del turismo y señalamientos por la promoción de la imagen del Alcalde rumbo al 2027.

Durante el acto en el Centro de Convenciones de Cozumel, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama, Chacón Méndez destacó los más de 800 millones de pesos destinados a obra pública y programas sociales durante sus dos primeros años, monto que, afirmó, supera lo ejercido por gobiernos anteriores.

Branda Ortiz, vecina del Centro, cuestionó las cifras. “Es importante que se informe cuánto se ha invertido, pero también que la población pueda comprobar dónde están esas obras y qué beneficios están generando en cada colonia”, señaló.

Arturo Borges, vecino de la colonia Maravilla, sostuvo que persisten problemas básicos. “Hay colonias donde todavía existe la falta de agua y energía eléctrica que llevan tiempo sin solucionarse. La gente quiere ver resultados en su calle, no solamente escuchar cifras durante un informe”, expresó. También reclamó calles deterioradas y fallas en la recolección de basura.

A José Luis Chacón Méndez se le pidió transparentar el uso de recursos. / Especial

El contraste alcanza los recursos turísticos. Durante el informe se hizo referencia a alrededor de 600 millones de pesos relacionados con el fideicomiso derivado de los derechos de cruceristas, cuyo destino genera cuestionamientos por la falta de claridad sobre proyectos, montos y resultados.

Bertha Cruz, vecina de Chentuk, señaló que esos recursos deben atender a la población. “Si existen recursos destinados a Cozumel, sería importante que se conozca con precisión cuánto dinero ingresó, en qué se utilizó y cuáles fueron las obras realizadas con esos recursos”, señaló.

“Cozumel genera mucho por el turismo, pero también hay que preguntarse cuánto de esa riqueza termina realmente en las colonias y en mejorar la calidad de vida de quienes viven aquí”, manifestó Alberto Loria, empresario local.

A esto se suman señalamientos sobre la promoción de Chacón Méndez. Vecinos dijeron haber observado a personas relacionadas con el Ayuntamiento repartiendo folletos, gorras y playeras con su imagen, además de vehículos oficiales con propaganda y bardas que, según los denunciantes, promueven su reelección.

“Cuando se usan materiales con la imagen de un funcionario, la ciudadanía tiene derecho a preguntar quién los pagó y con qué recursos se adquirieron”, dijo Ana Castellano.

“La comunicación del Gobierno debe servir para informar sobre las acciones públicas. Cuando la imagen del funcionario adquiere mayor presencia, es necesario revisar dónde termina la información institucional y dónde comienza la promoción personal”, expresó Jorge Silva, vecino de la colonia Independencia.

El informe dejó una distancia entre las inversiones presumidas por el Ayuntamiento y los pendientes que habitantes aseguran enfrentar a diario, además de dudas sobre los recursos turísticos y la promoción de la imagen del Alcalde.

Puerto Morelos

Blanca Merari Tziu Muñoz presentó un municipio con avances en seguridad, servicios, obra pública y desarrollo social, pero ciudadanos cuestionaron que las cifras expuestas durante la rendición de cuentas no corresponden con las condiciones que enfrentan en Puerto Morelos y sus comunidades, donde persisten baches, deficiencias en los servicios, inseguridad y problemas de abasto de agua.

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Mientras se desarrollaba el acto en el domo de la colonia Zetina Gasca, habitantes manifestaron su desacuerdo con la administración municipal. Andrea N. cuestionó los avances presumidos por las autoridades y señaló que la ciudad carece de servicios básicos, particularmente de transporte público y denunció que las calles permanecen con baches desde hace meses sin que Obras Públicas atienda los reportes.

En seguridad, el Eje 1, “Primero Tu Seguridad”, la Presidenta Municipal presumió más policías, patrullas, drones, cámaras y una nueva Policía Turística bilingüe; sin embargo, vecinos de Villas Morelos I y II, Pescadores y Leona Vicario reportan robos a casa habitación, asaltos en la carretera federal y cobro de piso en comercios de la zona turística.

Ana Rodríguez cuestionó la utilidad de las cámaras instaladas, pues afirmó que ni siquiera permiten identificar a quienes arrojan escombros en distintos puntos del municipio y acusó que algunos policías permanecen en las patrullas usando el celular en lugar de realizar labores de vigilancia.

El programa “Cero Baches”, al que el Ayuntamiento destinó 5 millones de pesos y posteriormente 4.9 millones más entre julio y octubre del 2025, tampoco convence a los habitantes, quienes destacaron que la avenida Zetina Gasca, la Timón, la José María Morelos, en Leona Vicario, y el acceso a Crococun continúan con deterioro, mientras el propio municipio reconoce limitaciones para atender los reportes. El gremio taxista, además, lleva un año solicitando reparaciones.

Residentes manifestaron su desacuerdo con el mandato de Blanca Merari. / Especial

La situación también contrasta con el discurso sobre finanzas saneadas y obra pública. Vecinos de Villas La Playa y de la entrada a Leona Vicario denuncian inundaciones durante las lluvias, mientras que en Leona Vicario y Central Vallarta el suministro de agua es intermitente y algunas familias deben comprar pipas hasta en mil 200 pesos.

En materia social, mientras el informe presume acciones deportivas y programas para mujeres e infancias, habitantes señalaron carencias en espacios públicos y servicios. El campo de la Zetina Gasca, donde se presentó el informe, tiene zonas sin alumbrado, baños clausurados y áreas con maleza. En Leona Vicario, habitantes también denuncian falta de iluminación y carencias en la clínica.

La inconformidad quedó reflejada en testimonios difundidos durante el informe. Martha Chan, vecina de Villas Morelos II, dijo: “Dice que hay más policías, pero aquí no pasa ni una patrulla en toda la noche, nos robaron dos veces y nunca llegaron”. Jorge Ku, mototaxista de Leona Vicario, señaló: “Presume Cero Baches y mi calle José María Morelos parece zona de guerra, ya me caí dos veces por los hoyos”.

Irma Batún, madre de familia de Pescadores, afirmó: “Habla de protección a mujeres, pero la clínica no tiene ginecólogo y el alumbrado está muerto, salimos con miedo”. Felipe Méndez, comerciante de la zona turística, expuso: “La Policía Turística no existe, los turistas nos preguntan por seguridad y nosotros no sabemos qué decir, hay extorsiones”.

Rosa Pech, habitante de Central Vallarta, remató: “Dice que resolvió el agua, pero llevamos tres semanas comprando pipa, sus cifras no son nuestra realidad”.

Así, el informe municipal quedó confrontado con las denuncias de habitantes que señalan que los avances anunciados no se reflejan de la misma manera en las calles, colonias y comunidades de Puerto Morelos.

Lázaro Cárdenas

Con casi cuatro horas de retraso inició el Segundo Informe de Gobierno de Josué Nivardo Mena Villanueva, situación que generó molestia entre invitados y ciudadanos; algunos se retiraron después de una hora de espera. Fuera del acto oficial, habitantes reprocharon que las cifras de inversión no se reflejen en seguridad, obra pública, salud y servicios municipales.

El evento estaba programado para las 11 de la mañana y comenzó después de las tres de la tarde, en los domos dobles de la colonia Unidad Deportiva, tras el arribo de la gobernadora Mara Lezama.

Durante su informe, Mena Villanueva destacó programas sociales y una inversión de 67 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAIS) para redes de agua potable, drenaje pluvial, pavimentación, 82 cuartos dormitorios y 94 sanitarios con biodigestor, además de la rehabilitación del mercado de Isla Holbox.

También presumió el programa “Del Mar a tu Mesa”, con más de 72 toneladas de pescado distribuidas en 33 comunidades para beneficiar a unas 14 mil 353 personas, así como más de 10 millones de pesos destinados a atención ciudadana, medicamentos, asistencia médica y traslados hospitalarios.

En seguridad reportó la modernización del Centro de Comando y Control (C2), mejoras salariales, capacitación, uniformes, parque vehicular y cuatro patrullas, mientras que en educación, cultura y deporte destacó apoyos a planteles y la construcción de dos canchas de futbol 5.

El evento de Josué Nivardo Mena inició con cuatro horas de retraso / Especial

Sin embargo, Glaudiela Cruz, habitante de Kantunilkín, cuestionó que los resultados anunciados no correspondan con la realidad, pues las reparaciones de la carretera local han sido superficiales y que los problemas de basura, salud y seguridad continúan.

Cruz denunció que en Holbox el servicio de recolección de basura es deficiente tras la salida de la empresa encargada y que el volquete municipal carece de llantas funcionales. También cuestionó la atención médica, al señalar que programas como Fara Maya no han resuelto la saturación ni la falta de medicamentos, y advirtió que la seguridad pública se encuentra en condiciones alarmantes, aunque muchos ciudadanos evitan denunciar por temor.

Raymundo Canul sostuvo que las acciones municipales se concentran principalmente en Holbox, mientras la zona sur recibe trabajos aislados de bacheo y limpieza. También criticó que una sola persona concentre decisiones, dejando a áreas como Obras Públicas sin capacidad operativa, y urgió atender comunidades como El Naranjal, San Antonio y Valladolid Nuevo.

Jesús Hoil, representante de Nuevas Generaciones de Valladolid Nuevo, consideró que la difusión de apoyos y entrega de pescado no representa soluciones de fondo.

Carolina K. reportó que la falta de limpieza de pozos de absorción provoca encharcamientos e inundaciones en calles comerciales de Kantunilkín.

En seguridad, el delegado de Valladolid Nuevo, Olegario Cen, había advertido que una sola patrulla resulta insuficiente para atender 14 comunidades. El problema quedó expuesto nuevamente horas antes del informe, con la colocación de una narcomanta en Solferino.

La falta de respuesta también llevó a Ana D., comerciante de la colonia Miguel Borge Martín, a contratar maquinaria para extender escombro sobre la parte más dañada de la calle Independencia, después de solicitar durante dos años su reparación sin obtener solución.

El Alcalde también respondió durante su informe a cuestionamientos sobre obras y caminos rurales, así como a un presunto fraude relacionado con apoyos de mil 800 pesos para vivienda que manejó una fundación denominada Fundación Nivardo Mena, de la que dijo que utilizaron su nombre y que el caso se denunció en redes sociales.