Detienen en Hecelchakán a pareja señalada por presunto robo en Calkiní

La coordinación de la Policía Estatal y Municipal de los municipios de Calkiní y Hecelchakán dio como resultado la detención de una pareja, quienes fueron reportados como presuntos responsables de un robo ocurrido a una fémina en el municipio de Calkiní, cerca del mercado municipal, por lo que la buena coordinación y las investigaciones dieron resultados tras la identificación del vehículo tipo Jeep donde se movían.

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El fuerte operativo se dio a eso de las 17 horas en la calle 9, conocida como La Huayita, donde estaba estacionada la unidad que fue reportada desde el municipio de Calkiní, donde dicha pareja interceptó a su víctima y la despojó de todas sus pertenencias al momento del atraco. Muchos curiosos se percataron, sin embargo, no reaccionaron hasta que los delincuentes se dieron a la fuga a toda prisa después de su cometido, a plena luz del día, en la calle 26 entre 23 y 19 del barrio de Kilakán, en Calkiní.

Curiosos enseguida dieron parte a las autoridades y, aunque se montó un fuerte operativo, no se logró ubicar a los delincuentes, por lo que, a través de unas cámaras de domicilios particulares, fue que se logró identificar el vehículo, que fue localizado en el municipio de Hecelchakán. Rápidamente se organizó un operativo entre la Policía Estatal, Municipal y Fiscalía, logrando la detención de las dos personas involucradas en el presunto robo.

La pareja de detenidos fue trasladada a la Fiscalía del municipio junto con el vehículo Jeep color azul, con placas del vecino estado de Quintana Roo, por lo que la afectada fue avisada para que se traslade al municipio de Hecelchakán para identificar a esta pareja que fue detenida por el presunto robo que perpetraron en el municipio de Calkiní.

JGH