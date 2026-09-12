Más de 80 mil mdp del Gobierno de Sheinbaum respaldan infraestructura, programas sociales y vivienda en Yucatán

La estrecha coordinación entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Joaquín Díaz Mena permite que Yucatán avance con inversiones históricas, obras estratégicas y programas sociales que atienden rezagos acumulados durante décadas y llevan bienestar a las familias de todo el estado.

Durante los primeros dos años del Gobierno de la Cuarta Transformación, Yucatán ha recibido más de 80 mil millones de pesos. Entre las inversiones de mayor monto destacan un paquete de 50 mil millones de pesos para obras estratégicas de infraestructura; más de 18 mil millones para los Programas para el Bienestar en 2026, y 12 mil 500 millones para la modernización del Puerto de Altura de Progreso.

Avances y compromisos cumplidos

Estos resultados serán presentados este sábado por la Presidenta durante su visita a Yucatán, como parte de la gira nacional Honestidad y Resultados, mediante la cual informa al pueblo sobre los avances y compromisos cumplidos de su administración.

El encuentro se realizará a partir de las 8:00 horas en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, donde la Presidenta dará cuenta de las acciones impulsadas en coordinación con el Gobierno del Renacimiento Maya, que encabeza Díaz Mena.

Uno de los principales proyectos es la modernización del Puerto de Altura de Progreso, obra que fortalecerá la capacidad logística y comercial de Yucatán, atraerá inversiones y generará empleos.

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A esta obra se suma la conexión ferroviaria entre Progreso y la red del Tren Maya mediante un ramal de 49 kilómetros, así como la rehabilitación de 18.9 kilómetros de vía en la zona industrial de Mérida para enlazarla con Poxilá, en Umán, trabajos que representan una inversión superior a los 60 mil millones de pesos.

En este año, más de 18 mil millones de pesos de los Programas para el Bienestar llegarán directamente a 787 mil 400 beneficiarios, entre adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, estudiantes, jóvenes, pescadores, campesinos, y familias en situación de vulnerabilidad.

Así, el Gobierno de México y el Renacimiento Maya demuestran con hechos que la transformación significa poner primero a quienes más lo necesitan y construir prosperidad compartida en todo Yucatán.

Apoyo energético

En materia energética, también se concluyó la construcción de la Central de Ciclo Combinado Mérida IV Elvia Carrillo Puerto, con capacidad de 499 MW, mientras avanza la Central de Ciclo Combinado Riviera Maya-Valladolid, con 1,020 MW.

Esta infraestructura garantiza el suministro energético que Yucatán necesita para respaldar al sector productivo, atraer nuevas empresas y generar empleos.

En apoyo al campo, también se puso en marcha la Planta Transformadora de Miel en Valladolid, que permitirá agregar valor a la producción local y mejorar los ingresos de las familias apicultoras.

En vivienda, la meta sexenal asciende a 72 mil 770 acciones, de las cuales 47 mil 500 ya están contratadas, lo que representa un avance de 66%. Asimismo, se contemplan 10 mil viviendas para este año, la reestructuración de 142 mil 500 créditos impagables y la regularización de seis mil escrituras.

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Mayor atención médica

En salud, la incorporación de Yucatán al IMSS Bienestar permite ampliar la atención médica gratuita y avanzar en la construcción del nuevo Hospital de Alta Especialidad Dr. Agustín O’Horán, que cuenta con 670 camas, 71 consultorios y 48 especialidades. A este esfuerzo se suman el Hospital de Ticul y las Unidades de Medicina Familiar de Francisco de Montejo y Tixkokob.

En educación, inició actividades la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Kanasín, con 10 carreras y mil 200 espacios. También comenzó operaciones la Universidad Tecnológica del Mar, de manera temporal en el Parque Científico y Tecnológico, y ya se cuenta con 40 millones de pesos para construir su sede definitiva en Progreso.

En los próximos meses se abrirán la Universidad de la Salud en Umán y tres universidades para el Bienestar Benito Juárez García en Colonia Yucatán, Tzucacab y Chikindzonot. En el nivel medio superior, se construye una nueva preparatoria en Mérida, con mil 100 espacios, y se amplían dos planteles para incorporar 400 lugares adicionales.

Como parte de la recuperación de espacios públicos, se construyen 83 canchas del programa Mundial Social y avanzan los Centros Pilares Renacimiento Maya en Mérida, Izamal y Temozón, además del anunciado para Ticul.