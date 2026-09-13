Predomina caos por retrasos en obra del puente de Isla Arena

Completamente incomunicados se encuentran los habitantes de Isla Arena, en el municipio de Calkiní, debido a que la reconstrucción del puente que conecta a la ínsula con tierra fi rme se extenderá al menos una semana más, según informaron los propios constructores encargados de la obra. La demora, que ya suma dos semanas de afectaciones, ha dejado a más de 400 personas sin acceso directo a insumos básicos, combustible y mercados para comercializar su pesca, generando una crisis logística y económica que los pobladores exigen sea atendida de inmediato por las autoridades correspondientes.

De acuerdo con los pescadores José Alberto, Adán Segovia y Ramiro Cha, entre otros, los trabajos apenas concluyeron la fase de amarre de mallas hechas con cabillas de gran grosor, un refuerzo que, según explicaron los constructores, tiene como objetivo garantizar que la estructura resista más tiempo y no vuelva a fallar como ocurrió en la primera reconstrucción. “Tuvo que romperse todo porque presuntamente usaron material de mala calidad; cuando pasó la compactadora, el puente se volvió a fi surar. Por eso ahora se demoran”, señalaron los afectados.

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Mientras los trabajos continúan, los isleños han tenido que buscar rutas alternas para abastecerse de combustible y mercancías. Sin embargo, esta solución implica viajar hasta el vecino municipio de Celestún, en Yucatán, lo que no solo incrementa los costos, sino que también los expone a nuevos riesgos. “Siempre compramos entre 500 y 1,000 litros, pero ahora solo llevaremos lo mínimo porque es un riesgo transportarlo en las lanchas. Tememos ser blanco de los piratas”, advirtieron los pescadores.

La situación se agrava porque los compradores del molusco — principal producto de la economía local— no pueden ingresar, lo que ha provocado que la pesca se acumule sin posibilidad de comercializarse. “Los compradores no pueden pasar, y nosotros tampoco podemos sacar el producto. Nos está pegando duro en la economía”, explicaron.

El puente, único acceso por tierra a Isla Arena, se convirtió en el cuello de botella que paralizó la vida cotidiana de la comunidad. Proveedores de alimentos, medicinas y otros insumos no pueden ingresar, lo que ha obligado a los comercios locales a reducir su oferta o, en algunos casos, cerrar temporalmente. “Con esta ya van dos semanas de afectaciones. Necesitamos que las autoridades supervisen y agilicen los trabajos, pero que también se haga bien, para que no vuelva a fallar”, pidieron los pescadores.

La reconstrucción del puente, según explicaron los constructores, requiere tiempo adicional para garantizar su durabilidad. El uso de cabillas de gran grosor y el reforzamiento de las mallas son parte de las correcciones técnicas necesarias para evitar que la estructura vuelva a colapsar bajo el peso de vehículos pesados, como ocurrió en la primera intervención. Sin embargo, para los isleños, las explicaciones técnicas no alivian la urgencia de su situación. “Entendemos que hay que hacerlo bien, pero también necesitamos vivir. No podemos estar aislados indefi - nidamente”, reclamaron.

Ante el escenario, los pescadores hicieron un llamado a las autoridades estatales y municipales para que supervisen los trabajos y garanticen que se cumpla el nuevo plazo de entrega. “No es justo que por errores de otros pagamos nosotros”, dijeron. También solicitaron que se habiliten rutas alternas o se brinde apoyo logístico para el transporte de insumos y combustible.