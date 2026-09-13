Muere motociclista tras accidente con dos volquetes en la Mérida-Campeche

Un motociclista perdió la vida y su acompañante resultó gravemente lesionado tras un accidente con dos camiones de volteo, que ocurrió la mañana de ayer en la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura de la comisaría de Tebec. El percance se registró a las puertas de una empresa comercializadora de materiales para la construcción, punto señalado por habitantes y conductores como un tramo donde de manera recurrente se registran accidentes, debido a las constantes maniobras de entrada y salida de vehículos de carga pesada.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas viajaban a bordo de una motocicleta cuando, por causas que aún son investigadas, quedaron involucradas en una maniobra en la que también participaron dos volquetes. A consecuencia del impacto, los ocupantes de la moto salieron proyectados contra el pavimento. Uno de ellos quedó debajo de una de las pesadas unidades y falleció de manera instantánea, luego de sufrir graves traumatismos. De manera preliminar se indicó que uno de los neumáticos del camión habría pasado sobre su cuerpo.

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El otro motociclista resultó severamente lesionado, por lo que testigos y trabajadores de la zona solicitaron de inmediato la intervención de los servicios de emergencia. Técnicos en urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar, proporcionaron los primeros auxilios al lesionado y, tras estabilizarlo, lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano.

Elementos de la Policía Estatal y Guardia Nacional, división Caminos, delimitaron el área y se encargaron de las labores de vialidad, ya que el accidente ocasionó afectaciones a la circulación durante varias horas. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Servicio Médico Forense (Semefo) se encargó de las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo. La identidad de la víctima y del lesionado no había sido revelada ofi cialmente al momento de los primeros informes.

Tras el accidente, habitantes de comisarías cercanas se concentraron a las afueras de la empresa para manifestar su inconformidad por las condiciones de seguridad en ese punto de la carretera. Los pobladores señalaron el riesgo que representan las maniobras de los vehículos pesados y exigieron mayor vigilancia y señalización.

Como parte de la protesta, los inconformes retuvieron las unidades de carga pesada, así que la carretera permaneció parcialmente cerrada un buen tiempo. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el fatídico accidente.