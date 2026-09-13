Fiestas patrias en Yucatán: Estas rutas tendrán servicio hasta las 3 AM del 16 de septiembre

Con motivo de las Fiestas Patrias, el servicio de transporte público en Yucatán tendrá una ampliación de horario durante la noche del martes 15 de septiembre, con el objetivo de facilitar el traslado de las personas que participen en las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México.

De acuerdo con la información difundida por la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), las rutas contempladas extenderán su horario de operación hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 16 de septiembre. La medida aplicará para diversos recorridos que conectan distintos puntos de Mérida y sus alrededores.

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Entre las rutas incluidas se encuentran R93, R41, R107, R95, R34, R96, R2, R98, R78, R97, R105, R73, R101, R115, R109, R10, R90, R79, R6, R25, R74, R23, R44, R55, R18, R114, R60 y R63.

Los recorridos abarcan zonas como Parque de Las Américas, San Camilo, Mulsay, O'Harán, IMSS Ciudad Caucel, Chuburná, Francisco de Montejo, Centro, San Marcos, Nora Quintana, Juan Pablo, Ciudad Caucel, Los Héroes Etapa I y II, Madero, San Antonio Cinta y Copó-La Isla, entre otros puntos.

La ampliación busca ofrecer una alternativa de movilidad durante las celebraciones patrias y facilitar el regreso de quienes acudan a eventos o reuniones la noche del 15 de septiembre. La ATY también informó que las rutas nocturnas del sistema Va y Ven mantendrán su horario habitual de servicio.