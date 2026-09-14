Activan Alerta Amber por Yerik Eduardo, niño de tres años desaparecido en Champotón

La Fiscalía General del Estado de Campeche difundió este domingo una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Yerik Eduardo Uc Cervantes, un niño de tres años que fue visto por última vez en el municipio de Champotón.

Aunque la alerta fue compartida durante el domingo, la ficha oficial precisa que el menor fue visto por última vez el 25 de agosto de 2026, sobre la calle 14, entre las calles 31 y 33 de la colonia Lázaro Cárdenas. La activación quedó registrada el 12 de septiembre, bajo el número 006/AAMCAM/2026.

De acuerdo con la información difundida, Yerik Eduardo es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 90 centímetros y pesa 15 kilogramos. Tiene cabello negro, corto y lacio, así como ojos cafés y no presenta señas particulares.

Al momento de su desaparición vestía una playera azul con estampado, short negro y sandalias azules. La Fiscalía considera que su integridad se encuentra en riesgo, debido a que podría ser víctima de la comisión de un delito.

¿Qué significa la activación de una Alerta Amber?

La Alerta Amber es un mecanismo especializado para la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes. Tradicionalmente, para su activación se considera que la persona sea menor de 18 años, exista riesgo de que sufra un daño grave y se cuente con información suficiente para facilitar su identificación y búsqueda.

La actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda publicada en 2026 refuerza que, cuando desaparece una niña, niño o adolescente, la Alerta Amber debe activarse como una herramienta complementaria y con el alcance territorial necesario, sin exigir formalidades que provoquen retrasos.

¿En qué se diferencia de una ficha de búsqueda?

Una ficha de búsqueda ordinaria puede emitirse por la desaparición de cualquier persona, sin importar su edad. Contiene fotografía, características físicas, vestimenta, último lugar donde fue vista y datos de contacto para recibir información. La Fiscalía de Campeche mantiene un registro público con las fichas activas dentro del estado.

La Alerta Amber, en cambio, está dirigida específicamente a menores de edad y amplía la difusión urgente del caso mediante la coordinación entre autoridades, medios de comunicación, instituciones y ciudadanía. No reemplaza la ficha ordinaria, la denuncia ni la investigación, sino que funciona de manera paralela para aumentar las posibilidades de localización.

En ambos casos, la búsqueda debe comenzar inmediatamente. Las autoridades no pueden exigir que transcurran 24, 48 o 72 horas para recibir el reporte o iniciar las acciones correspondientes; el protocolo vigente dispone la apertura inmediata de una carpeta de investigación ante cualquier desaparición.

Cualquier información que contribuya a localizar a Yerik Eduardo puede comunicarse a la Fiscalía General del Estado de Campeche, al teléfono 981 811 9400, extensión 5141. Se recomienda proporcionar los datos directamente a las autoridades y evitar difundir versiones no confirmadas que puedan entorpecer la búsqueda.

JGH