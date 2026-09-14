Gala Montes desmiente supuesto apoyo de Arath de la Torre: “Si no me ayudaron cuando pasó lo de Adrián”

La actriz Gala Montes volvió a colocarse en el centro de la conversación tras arremeter en contra de su excompañero de reality, Arath de la Torre, desmintiendo el supuesto apoyo que el actor aseguró habría buscado brindar a la también cantante tras su repentina salida de ‘La Casa de los Famosos México’.

La controversia escaló luego de que el conductor de televisión afirmara en redes sociales que personas allegadas a la actriz, incluyéndolo a él, intentaron brindarle ayuda sin éxito ante lo que consideraban un momento difícil en su vida; estos comentarios provocaron la molestia de joven que usó sus redes para desmentir la supuesta ayuda.

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¿Qué dijo Gala Montes sobre la supuesta ayuda de Arath de la Torre?

Gala Montes reaccionó mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter) compartiendo las declaraciones del presentador para desmentir tajantemente su versión. Con la contundente frase: "Si no me ayudaron cuando pasó lo de Adrián me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN", escribió la actriz en sus redes.

La artista rememoró los momentos de tensión vividos en ‘La Casa de los Famosos México' frente a Adrián Marcelo para cuestionar la autenticidad del respaldo de sus antiguos compañeros del "Team Mar". A su vez, dejó en claro que se encuentra en un buen estado y solicitó que se deje de especular sobre temas de su salud emocional.

Sino me ayudaron cuando pasó lo de Adrián me van a ayudar ahorita. ESTOY BIEN. https://t.co/tFSJCoGNB6 — lahijadenadie (@GalaMontes2) September 14, 2026

Con estas declaraciones, Gala Montes ha decidido marcar una clara distancia respecto a quienes formaron parte de su círculo cercano en la televisión, reafirmando su intención de continuar con sus proyectos profesionales de manera independiente y sin intervenciones de terceros.

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