Buscan a menor de 12 años desaparecida en Candelaria, Campeche

Una menor de 12 años es buscada por sus familiares y autoridades luego de ser reportada como desaparecida en la localidad de Héctor Pérez Morales, perteneciente al municipio de Candelaria, Campeche.

Se trata de Anabel Félix Zacarías, quien fue vista por última vez alrededor de las 12:00 horas del sábado 12 de septiembre, cuando salió de su domicilio. Desde ese momento, sus familiares desconocen su paradero.

Al momento de desaparecer, la adolescente vestía un vestido azul y sandalias del mismo color. Es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.40 metros, tiene tez morena clara, rostro ovalado, ojos negros y cabello largo, lacio y negro.

La Fiscalía General del Estado de Campeche solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarla. Cualquier información que ayude a conocer su ubicación puede comunicarse al número 981 811 9400.