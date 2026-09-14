Exportación de camarón de Campeche a EU se desploma 80%

La exportación de camarón capturado en el Golfo de México hacia Estados Unidos, incluido el reconocido camarón rosado de Campeche, se ha desplomado 80 por ciento en los últimos años, debido principalmente a la caída en los volúmenes de producción, que impide a los empresarios pesqueros abastecer de manera constante los nichos del mercado estadounidense, así lo informó la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpesca).

El presidente del organismo empresarial en Campeche, Francisco Romellón Herrera, señaló que actualmente apenas 20 por ciento del camarón capturado en la región tiene como destino el país del Norte, cuando hace algunos años la producción permitía atender una mayor demanda del mercado internacional.

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Explicó que el crustáceo mexicano continúa teniendo aceptación entre los consumidores estadounidenses, pero la reducción de las capturas ha limitado la capacidad de los productores para competir con otros países que también abastecen ese mercado.

“En Estados Unidos todos los países que producen camarón compiten. Nuestros volúmenes de producción ya no son aquellos importantes para llenar un nicho de mercado”, expuso.

Romellón Herrera destacó que, ante esta situación, el sector ha fortalecido su presencia en el mercado nacional, mientras mantiene exportaciones hacia Estados Unidos, aunque ahora en volúmenes reducidos y dirigidos prácticamente a nichos específicos de compra.

En el caso particular del camarón rosado de Campeche, sostuvo que el problema tampoco es la falta de compradores, pues se trata de un producto reconocido y con demanda asegurada. “El camarón rosado de

Campeche no tiene necesidad ni siquiera de publicitarse, está vendido; lo que nos hace falta es el volumen”, afirmó.

El dirigente pesquero confió además en que el Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald J. Trump, no aplique aranceles al camarón mexicano, pues advirtió que una medida de este tipo agravaría todavía más la situación económica que enfrenta la industria.

Precisó que hasta ahora no se han impuesto represalias comerciales contra el camarón del Golfo, aunque sí existen afectaciones para algunas pesquerías de escama del Pacífico, relacionadas con las medidas de protección de la vaquita marina.

Advirtió que, si el camarón mexicano fuera alcanzado por aranceles, el impacto recaería directamente sobre los productores, debido a que los comercializadores estadounidenses difícilmente absorberían el incremento de costos.

“Sería el tiro de gracia para el sector”, alertó, el presidente de la Canainpesca, al considerar que los márgenes de ganancia de los productores son ya insuficientes para soportar nuevas cargas económicas por exportación.

Para la Canainpesca, recuperar el nivel de producción del crustáceo es indispensable no sólo para fortalecer la actividad local, también para recuperar el espacio que el crustáceo ha perdido en uno de sus principales mercados internacionales.