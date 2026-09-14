Camioneta no guarda su distancia y choca contra un Versa en Ciudad del Carmen

Daños materiales de varios miles de pesos dejó una fuerte colisión por alcance registrada la tarde de este lunes sobre la avenida Isla de Tris, en las inmediaciones de la colonia Pedro Sainz de Baranda, donde una camioneta de carga se impactó contra la parte trasera de un automóvil particular.

El accidente ocurrió a la altura de la calle Ángela Peralta, frente al establecimiento La Ferré, cuando el conductor de una camioneta de carga Ford, color blanco, con placas CN-4177-B del estado de Campeche, circulaba con dirección hacia el Rastro Municipal.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, al llegar a la zona de semáforos el conductor de la unidad de carga presuntamente no guardó la distancia de seguridad correspondiente, por lo que, al cambiar las condiciones de circulación, no logró frenar a tiempo y terminó impactándose contra la parte posterior de un Nissan Versa, color rojo, con placas DKA-577-C de Campeche.

El fuerte golpe provocó daños de consideración en la defensa trasera y la cajuela del automóvil, mientras que ambas unidades quedaron detenidas y obstruyendo el carril izquierdo de circulación, justo en inmediaciones del semáforo, ocasionando afectaciones momentáneas al flujo vehicular.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ningún involucrado a un hospital.

Tras el percance, los conductores permanecieron en el sitio y acordaron resolver la situación mediante un arreglo entre particulares para cubrir los daños ocasionados. Trascendió que el pago sería realizado en efectivo, debido a que la camioneta de carga presuntamente no contaba con seguro vehicular vigente.Finalmente, las unidades fueron retiradas de la zona una vez alcanzado el acuerdo, permitiendo que la circulación recuperara su ritmo habitual.

JGH