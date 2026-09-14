¿Cuánto costarán los juegos mecánicos de la Gran Feria de Campeche 2026? Esto se sabe

Las familias que planean acudir a la Gran Feria de Campeche 2026 todavía no cuentan con una lista oficial que detalle cuánto costará subir a cada juego mecánico, pese al avance en la instalación de las atracciones sobre la avenida Francisco I. Madero.

Hasta este martes 15 de septiembre, las publicaciones oficiales y los reportes disponibles sobre la feria se han concentrado en el montaje, la nueva ubicación y las revisiones de seguridad, pero no presentan tarifas individuales, paquetes de boletos ni precios de pulseras.

¿Se mantendrán los precios de 2025?

Un reporte difundido durante los trabajos de instalación señala que los precios se mantendrían en comparación con el año pasado; sin embargo, no especifica las cantidades que deberán pagar los asistentes ni confirma si todas las atracciones tendrán la misma tarifa.

Por esta razón, todavía no puede establecerse un presupuesto exacto para una familia que desee acudir a la feria. El costo final dependerá del número de personas, las atracciones elegidas y las promociones que pudieran anunciarse durante los próximos días.

Como referencia histórica, durante la Feria de San Román de 2023 se informó que los juegos costaban entre 20 y 60 pesos por persona, dependiendo de la atracción. Esta cifra no corresponde a 2026 y no debe considerarse una tarifa vigente.

¿Habrá promociones de 2x1?

En 2025 se aplicaron promociones de 2x1 en los juegos mecánicos durante fechas específicas, además de jornadas anunciadas como Feria Gratis. No obstante, hasta ahora no se ha localizado un anuncio que confirme una promoción similar para la edición de 2026.

La Gran Feria Campeche 2026 reúne las celebraciones de San Román y San Francisco y contempla actividades hasta el 15 de octubre. La instalación de las atracciones comenzó en los alrededores de la avenida Francisco I. Madero y la Glorieta del Pescador, nueva zona que previamente fue sometida a revisiones técnicas y de seguridad.

Antes de comprar boletos, se recomienda verificar las tarifas colocadas en cada atracción y consultar los canales oficiales de la Alcaldía de Campeche, debido a que los precios y promociones pueden cambiar según el día o el tipo de juego.

JGH