Muere motociclista tras ser impactado por camión turístico en el periférico de Campeche

Un motociclista perdió la vida luego de ser impactado por un camión turístico cuando circulaba sobre el periférico Pablo García y Montilla, en las inmediaciones de la unidad habitacional Siglo XXIII.

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El accidente ocurrió antes de llegar al cruce con la avenida Ramón Espinosa Blanco, donde el motociclista, quien había salido de su trabajo en una estación de combustible, fue impactado por la parte trasera de su motocicleta por el camión turístico.

Por la fuerza del golpe, el motociclista salió proyectado y quedó tendido varios metros adelante, ya sin signos vitales, donde acudieron paramédicos del Sector Salud, quienes confirmaron el deceso, por lo que el caso fue turnado ante la Fiscalía General del Estado para las diligencias correspondientes.