Yucatán prepara a estudiantes para solicitar las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

Del 17 al 30 de septiembre se realizarán en escuelas de Yucatán asambleas informativas para orientar a estudiantes de nuevo ingreso a bachillerato y universidad sobre el proceso de solicitud de las becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro.

El representante de Becas Bienestar en Yucatán, Roger Humberto Ávila Carrillo, dijo que las asambleas permitirán explicar a los alumnos el procedimiento para solicitar los apoyos, resolver dudas y orientarlos sobre los requisitos que deberán cumplir para recibir el subsidio . Las convocatorias serán difundidas por las propias escuelas y a través de los canales oficiales de Becas Bienestar.

Después de las reuniones informativas se abrirá el registro en línea y posteriormente se realizará otra asamblea para la entrega de las tarjetas del Banco del Bienestar con las que podrán disponer de los apoyos econóomicos.

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Periodos de registro

Para la Benito Juárez, dirigida a estudiantes de educación media superior, el registro será del 17 al 30 de este mes; de Jóvenes Escribiendo el Futuro, para alumnos de nivel superior, será del 18 al 30.

Respecto de la beca Rita Cetina, para estudiantes de primaria y secundaria, Ávila Carrillo informó que las asambleas y el periodo de registro se realizarán en octubre y noviembre, por lo que pidió estar atentos a las fechas que difundan los planteles y los canales oficiales.

Para solicitar cualquiera de las becas es necesario contar con la CURP certificada. En caso de requerir alguna actualización o corrección, los estudiantes deberán acudir a la instancia correspondiente. También deberán disponer de una cuenta Llave MX, que puede generarse en www.llave.gob.mx.

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El funcionario recomendó preparar con anticipación los documentos y datos necesarios para evitar contratiempos durante el periodo de registro.

Ávila Carrillo enfatizó que todos los trámites son gratuitos, incluida la generación de la cuenta Llave MX, la solicitud y la recepción del apoyo.

Por ello, exhortó a no entregar dinero ni información personal a quien les ofrezca gestionar alguno de estos trámites o garantizar la obtención de una beca a cambio de un pago, pues el proceso está diseñado para que los estudiantes lo realicen de manera directa y segura.