Autoridades de 60 comunidades indígenas buscan audiencia con Alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto

Autoridades comunales de por lo menos 60 comunidades indígenas del municipio de Felipe Carrillo Puerto, se encuentran a la espera a que sean atendidos por presidenta municipal Maricarmen Hernandez Solis, para exponer las múltiples necesidades que presenta en sus localidades.

Desde a temprana hora, autoridades comunales salieron de sus localidades para viajar a la cabecera municipal para reunirse en el parque principal Ignacio Zaragoza donde se organizaron para trasladarse a palacio municipal para solicitar una audiencia con la primera autoridad.

Noticia Destacada Padres de familia bloquean carretera en Chumpón; exigen terminar obras en primaria Jacinto Pat

Las autoridades comunales como Fredy Chi de la comunidsd de San José Segundo señaló que en dicha localidad se tiene varios pendientes que no han sido atendidos, como la reparación del refugio anticiclonico, que funciona como subdelegacion, además falta la reparación del techumbre de las gradas del domo que lleva más de un año que se tiene el compromiso de la autoridad con el pueblo sin que se haya realizado

En la comunidad de San Felipe Beriozabal, Ricardo Poot refirió que en esta comunidad también se tiene el problema del abandono de la obra de construcción del domo de la escuela del pueblo donde se debería invertir más de 3 millones de pesos sin que hasta el momento se reinicie los trabajos.

Además se tiene otras necesidades como las calles y el alumbrado público que se necesita reparar para evitar algún incidente.