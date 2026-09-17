Mark Carney alerta por poder de tecnológicas y propone alianza con la UE para regular la IA

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, advirtió este jueves sobre el creciente poder de las grandes plataformas tecnológicas y llamó a profundizar la cooperación con la Unión Europea para establecer reglas comunes en materia de inteligencia artificial, datos y seguridad digital.

Durante un discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, Carney sostuvo que las plataformas tecnológicas buscan ampliar su capacidad de influencia sobre la regulación, los datos y el acceso a servicios digitales.

“Quieren dictar las reglas en materia de regulación, e incluso eludirlas. Quieren controlar nuestros datos, difundir desinformación y robarles la infancia a nuestros hijos”, afirmó el primer ministro canadiense.

¿Qué propone Canadá para regular la inteligencia artificial?

Carney planteó que Canadá y la Unión Europea trabajen juntos en el desarrollo de protocolos de seguridad para la IA, estándares comunes y mayores mecanismos de transparencia.

También propuso compartir capacidad informática soberana y ampliar la cooperación en áreas como semiconductores, minerales críticos, defensa, energía, tecnologías cuánticas y sistemas de pago.

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El primer ministro sostuvo que el objetivo no debe ser alcanzar una autosuficiencia total, sino reducir dependencias estratégicas mediante una mayor coordinación entre socios.

Canadá y la UE buscan una alianza más profunda

Las declaraciones ocurren después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera avanzar más allá del acuerdo comercial CETA y construir una nueva “Alianza para el Futuro” con Canadá.

Carney respaldó esa iniciativa y señaló que Ottawa está dispuesto a explorar una relación más integrada con el bloque europeo en materia económica, tecnológica y de seguridad.

Canada wants to see the creation of a global “technology stability” body to help oversee AI and ensure it is safe, Prime Minister Mark Carney said https://t.co/5ngbwJdN0i — Bloomberg (@business) September 14, 2026

El acercamiento coincide además con la presentación de la nueva EU KIDS Act, una propuesta europea que prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 13 años y exigirá mayores medidas de seguridad para adolescentes.

La iniciativa también establece obligaciones específicas para plataformas digitales, videojuegos, servicios de video y sistemas de inteligencia artificial accesibles a menores.

El discurso de Carney coloca así la regulación tecnológica como uno de los ejes de la nueva relación que Canadá busca construir con la Unión Europea.

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