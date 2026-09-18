Campechanos reducen sus viajes hasta 50% este año

Este año, los campechanos han viajado menos a nivel nacional y al extranjero, reportan agencias de viajes, con una disminución de 50 por ciento en comparación con el año pasado, en espera de que esta situación mejore a fin de año.

Esto es reflejo de la situación económica que enfrentan las familias en el país y en Campeche, donde se habla de cierre de negocios y pérdidas de empleos, lo que afecta la actividad de poco más de 50 agencias de viajes registradas en el Estado y 20 más informales, que operan mediante redes sociales y mayormente ofertan sus servicios a familiares y conocidos, las cuales no se registran ante la Secretaría de Turismo.

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“Este año, los clientes que viajaban hasta cinco ocasiones esta vez lo hicieron dos veces o sólo una vez, y se han visto afectaciones económicas, como cierres de negocios, entre otros factores, como personas que prefirieron no viajar por agendas de trabajo o por la entrada a clases de sus hijos, entre otros asuntos personales”, manifestó Ernesto Reyes Gutiérrez, gerente de ventas de Viajes del Golfo.

Aún con la esperanza de que haya un repunte, los encargados de las agencias de viajes esperan que este se registre antes de finalizar el año, con lo que se prevé una recuperación.

“Esperamos que sí haya una mejora, porque si la gente en Campeche viajó menos en este año, y es algo que se reflejó en otros estados, no sólo aquí, esperamos que el turismo se mueva, que es lo que esperamos, como con la obra del Tren Maya, que por temporadas se ve la actividad”, señaló Elena Martínez, empleada de una agencia.

Otras agencias han logrado sobrellevar la situación con viajes de grupos en autobuses y tours programados, actividad que se ha mantenido estable con estudiantes, maestros jubilados y otros grupos, como religiosos.

Según cifras de agencias locales, actualmente los campechanos, a nivel nacional, prefieren irse de vacaciones, en primer lugar, a las playas del mar Caribe, en el vecino estado de Quintana Roo, como la Riviera Maya o Cancún; luego siguen Puerto Vallarta, Los Cabos y ciudades como Oaxaca, Guerrero, Monterrey y Ciudad de México.

Y para el extranjero, los campechanos ahora prefieren irse de paseo a países del continente asiático que a Europa y Estados Unidos, este último, que ha impuesto obstáculos con trámites de visa, entre otros, durante la administración del presidente Donald Trump.

“Desde el año pasado comenzó a ponerse de moda irse de vacaciones al continente asiático, a países como Japón, Corea, India, Tailandia, Indonesia y China, más que a Europa, porque muchos ya conocen esa parte del mundo y ahora buscan conocer algo nuevo”, agregó Ernesto Reyes