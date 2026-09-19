Seybaplaya y Champotón se suman al Segundo Simulacro Nacional 2026

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, en los municipios de Seybaplaya y Champotón se sumaron al Segundo Simulacro Nacional 2026.

En Seybaplaya, la hipótesis del simulacro fue por un sismo con magnitud 8.1, donde, con el apoyo de autoridades, evacuaron a varios civiles que se encontraban dentro de un edificio gubernamental.

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Por su parte, en Champotón, las autoridades realizaron este ejercicio de manera digital y no presencial; sin embargo, algunos centros comerciales realizaron sus propios simulacros.

Por ejemplo, en una conocida tienda comercial ubicada sobre la avenida Echeverría, se llevó a cabo un simulacro, donde varios ciudadanos fueron evacuados tras las réplicas de un temblor.