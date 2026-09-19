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Seybaplaya y Champotón se suman al Segundo Simulacro Nacional 2026

Seybaplaya realizó una evacuación bajo la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1, mientras que en Champotón autoridades participaron de manera digital y algunos comercios organizaron sus propios ejercicios.

Por Redacción Por Esto!

19 de sept de 2026

1 min

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Los ejercicios permitieron poner a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia.
Los ejercicios permitieron poner a prueba la capacidad de respuesta ante una emergencia. / Especial

En el marco del Día Nacional de Protección Civil, en los municipios de Seybaplaya y Champotón se sumaron al Segundo Simulacro Nacional 2026.

En Seybaplaya, la hipótesis del simulacro fue por un sismo con magnitud 8.1, donde, con el apoyo de autoridades, evacuaron a varios civiles que se encontraban dentro de un edificio gubernamental.

El 19 de septiembre pasó prácticamente desapercibido entre las autoridades de Hopelchén.

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Por su parte, en Champotón, las autoridades realizaron este ejercicio de manera digital y no presencial; sin embargo, algunos centros comerciales realizaron sus propios simulacros.

Por ejemplo, en una conocida tienda comercial ubicada sobre la avenida Echeverría, se llevó a cabo un simulacro, donde varios ciudadanos fueron evacuados tras las réplicas de un temblor.

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