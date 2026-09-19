¿Necesitas hacer tu testamento? Reabre notaría en Hopelchén y atenderá los sábados

Luego de que cheneros la semana pasada expusieran que en el municipio no había Notaría Pública en donde pudieran realizar sus testamentos en este mes de septiembre aprovechando la reducción de sus costos, este sábado y después de mucho tiempo abrió sus puertas el despacho Notaría Pública 55, el cual funcionará únicamente los días sábados.

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Apenas el sábado 12 de septiembre, los ciudadanos Miguel Román Sandoval Cauich y Luis Alberto Pool Novelo, en entrevista por separado, dijeron que ya era necesario que el municipio tuviera una oficina notarial, lo cual evitaría gastos de pasaje, alimentación y pérdida de tiempo al tener que viajar a la capital del Estado para realizar cualquier trámite.

Indicaron que no habían realizado sus respectivos testamentos porque no funcionaba una notaría en la ciudad y, por ende, no podían acceder al Programa "Septiembre, Mes del Testamento", dejando pasar la oportunidad para dar certeza a sus bienes patrimoniales.

Ambos coincidieron en que contar con un despacho cercano incentiva a que la población acuda a formalizar sus documentos legales, evitando traslados innecesarios a San Francisco de Campeche.

Este sábado reanudó operaciones la Notaría Pública 55, a cargo del Licenciado José Román Aranda Alpuche, un profesional chenero radicado en la capital del Estado. Se aclaró que la notaría siempre ha estado asignada a Hopelchén, pero se mantenía cerrada al público y sus gestiones se atendían en la capital.

El despacho está ubicado en la zona Centro, frente al parque principal “Dr. Héctor Pérez Martínez”, junto al histórico edificio del ex cine PAL, que hoy alberga una tienda de autoservicio de una conocida cadena yucateca.

Por su parte, el profesor Carlos Salvador Pérez Coyoc, originario de Dzibalchén, celebró la reapertura de la Notaría Pública 55, destacando que será de gran beneficio para las familias, especialmente para quienes habitan en la región de La Montaña, quienes debían hacer largos trayectos a la capital para escriturar o dar certeza jurídica a sus propiedades.

“Ir a la capital del Estado implicaba un gasto fuerte. Ahora que la notaría está abierta aprovecharé para tramitar mi testamento y otros papeles, ahorrando pasaje, comidas y tiempo”, expuso.

JGH