33 millones de personas participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026 en el que México activó su fuerza de respuesta

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó los primeros resultados del Segundo Simulacro Nacional 2026, realizado este sábado 19 de septiembre al mediodía en distintas regiones del país.

De acuerdo con el reporte difundido por la dependencia, 33 millones de personas participaron a nivel nacional en este ejercicio, cuyo objetivo fue poner a prueba los mecanismos de prevención, coordinación y respuesta ante una eventual emergencia de gran magnitud.

Como parte del simulacro también se activó el alertamiento celular, herramienta que permitió enviar avisos a millones de personas como parte de los nuevos mecanismos tecnológicos incorporados a las tareas de protección civil.

Comité Nacional de Emergencias evalúa capacidad de respuesta

Durante la jornada sesionó el Comité Nacional de Emergencias (CNE), encabezado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil.

La reunión tuvo como propósito evaluar la capacidad operativa del Estado mexicano frente a un escenario de emergencia mayor y revisar la coordinación entre las distintas instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil.

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El Gobierno de México señaló que cuenta con una fuerza de tarea conformada por 2 millones 589 mil 889 recursos humanos, además de 63 mil 575 vehículos, 371 aeronaves y 40 mil 691 unidades médicas.

Participan dependencias federales y los 32 estados

En la sesión del Comité Nacional de Emergencias participaron representantes de diversas dependencias federales, entre ellas Seguridad, Gobernación, Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, Hacienda, Bienestar, Salud, Educación, Energía, Agricultura, Infraestructura y Comunicaciones.

También estuvieron presentes instituciones como la Fiscalía General de la República, Comisión Federal de Electricidad, Conagua, Servicio Sismológico Nacional y el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó además que participaron las 32 entidades federativas, mediante sus gobernadoras, gobernadores y representantes.

En el marco del #SegundoSimulacroNacional2026 sesionó el Comité Nacional de Emergencias #CNE, encabezado por @OHarfuch titular de la @SSPCMexico y @laualzua, Coordinadora Nacional de Protección Civil, para evaluar la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante una emergencia… pic.twitter.com/j8OCJPv9dg — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 19, 2026

Protección Civil destaca preparación ante una emergencia mayor

Laura Velázquez Alzúa señaló que, mediante el Sistema Nacional de Protección Civil, el Gobierno de México se encuentra preparado en los ámbitos técnico, administrativo y operativo para afrontar una emergencia de mayor magnitud.

El ejercicio permitió poner a prueba la coordinación institucional y el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer los mecanismos de alertamiento y respuesta.

Con los resultados del Segundo Simulacro Nacional 2026, las autoridades buscan identificar áreas de oportunidad y reforzar la preparación de instituciones y población ante posibles emergencias.

IO