Adolescente de 16 años muere tras derrapar con su motocicleta en Candelaria

Un joven de 16 años, identificado como Eliezer C. C., originario de la localidad de El Tablón, falleció tras sufrir un accidente vial cuando derrapó con su motocicleta en el crucero de Luinal, aproximadamente a dos kilómetros rumbo a la comunidad de La Esmeralda.

El incidente movilizó a elementos de Protección Civil de Candelaria, quienes enviaron una ambulancia al lugar de los hechos, pero el joven perdió la vida durante el trayecto al nosocomio tras sufrir un paro cardiaco, según confirmó posteriormente el Hospital Comunitario IMSS Bienestar de Candelaria.

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De acuerdo con el reporte del comisario municipal de Luinal, Eleazar García, el accidente fue notificado de inmediato a las autoridades, quienes activaron los protocolos de emergencia. Sin embargo, cuando la ambulancia de Protección Civil llegó al sitio, ya se encontraban en el lugar familiares del motociclista, quienes, alertados por testigos, llegaron minutos después del percance.

Motociclista perdió el control cerca de La Esmeralda

El joven Eliezer C. C., según trascendió, perdió el control de su moto en un tramo de la carretera que conecta el crucero de Luinal con la comunidad de La Esmeralda, derrapó y cayó al suelo.

Las causas exactas del accidente aún se desconocen, aunque testigos indicaron que el tramo donde ocurrió el hecho es peligroso debido a las condiciones del pavimento y a la velocidad con la que suelen transitar los motociclistas en la zona.

Durante el trayecto hacia el Hospital Comunitario IMSS Bienestar de Candelaria, el joven sufrió un paro cardiaco. Los paramédicos intentaron reanimarlo, pero no lograron recuperarlo. Al llegar al nosocomio, el personal médico confirmó su fallecimiento.

Ministerio Público investigará las causas del accidente

La noticia del fallecimiento del joven cayó como un golpe duro en El Tablón, donde era conocido por su familia y vecinos.

El Ministerio Público de Candelaria fue notificado del caso para realizar la necropsia de ley, que permitirá determinar las causas exactas de la muerte y si hubo algún factor adicional que contribuyera al fallecimiento del joven.

Las autoridades ministeriales también investigarán las circunstancias del accidente y podrían citar a testigos para recabar más información.

El accidente de este viernes enciende las alarmas sobre la seguridad vial en Luinal y sus alrededores. Los habitantes de la región exigen que las autoridades coloquen señalización adecuada, reduzcan los límites de velocidad en tramos peligrosos y refuercen la vigilancia para evitar más tragedias.

JGH