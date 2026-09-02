¿Tienes electrónicos que ya no sirven? Vuelve el Reciclatrón a Campeche: 4 lugares donde podrás llevarlos

Los aparatos electrónicos que permanecen guardados en casa porque dejaron de funcionar o ya no son utilizados podrán tener un destino adecuado con el regreso del Reciclatrón a Campeche, cuya nueva edición se realizará los próximos 25 y 26 de septiembre de 2026.

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La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Semabicce, informó que durante las dos jornadas se habilitarán cuatro puntos de acopio en la capital campechana, donde la población podrá entregar diferentes tipos de residuos electrónicos para su procesamiento y disposición adecuada.

La campaña busca evitar que computadoras, teléfonos celulares, televisores, baterías, cables y otros equipos electrónicos terminen entre los residuos domésticos o permanezcan almacenados durante años en los hogares.

¿Dónde estarán los puntos del Reciclatrón en Campeche?

Para la edición de septiembre, los residuos podrán entregarse en Walmart Electricistas, ubicado sobre la avenida López Portillo, en Samulá; Bodega Aurrerá Kalá, sobre la carretera Antigua Campeche-Mérida, en Kalá; Bodega Aurrerá Gobernadores, en la avenida Gobernadores, colonia Aviación, y el Parque Recreativo Ximbal, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Flor de Limón.

El viernes 25 de septiembre, los centros de acopio funcionarán de 9:00 a 16:00 horas, mientras que el sábado 26 recibirán los aparatos de 9:00 a 17:00 horas.

¿Qué aparatos electrónicos se pueden llevar?

La lista de residuos aceptados es amplia e incluye celulares, laptops, televisores, computadoras, discos duros, monitores, impresoras, teclados, mouse, cargadores, bocinas, radios, audífonos, cámaras fotográficas y de video, consolas de videojuegos, proyectores y tabletas.

También podrán entregarse servidores, hornos de microondas, cafeteras, cables, DVD, escáneres, teléfonos convencionales, reguladores, adaptadores, manos libres, trituradoras de papel, GPS, pantallas, cámaras de seguridad, sensores, grabadoras de video, baterías de radio, fuentes de poder, baterías de laptop, baterías de automóvil y motocicleta, refrigeradores, entre otros artículos.

La Semabicce precisó que no serán recibidas lámparas fluorescentes, tóneres ni cartuchos para impresora, por lo que estos residuos deberán quedar fuera de los artículos que la ciudadanía lleve a los centros de acopio.

Con esta nueva edición del Reciclatrón, los campechanos tendrán dos días para deshacerse de manera responsable de los aparatos electrónicos que ya no utilizan y contribuir a evitar que estos residuos sean abandonados o terminen mezclados con la basura convencional.

JGH