¿Tomas el Ko’ox? ARTEC habilita 5 paraderos temporales por cierres viales de las ferias de Campeche

Los cierres y modificaciones viales por los preparativos de la Feria de San Román y San Francisco 2026 también tendrán repercusiones para los usuarios del transporte público Ko’ox, por lo que fueron habilitados cinco paraderos temporales en diferentes puntos de la ciudad de Campeche.

Noticia Destacada Ruta Siglo XXI del Ko’ox cambiará su recorrido por la Feria de San Román en Campeche

La Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, ARTEC, informó que los cambios se encuentran vigentes desde el lunes 31 de agosto y obedecen a las afectaciones viales relacionadas con la feria, además de una modificación en la ruta Siglo XXI. Los paraderos permanecerán funcionando de manera temporal hasta que concluyan las actividades feriales.

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, los puntos provisionales fueron ubicados en Walmart, INEGI, la iglesia de San Francisco, Casino Campeche y el paradero PA-596, este último sobre la avenida Miguel Alemán. En el caso de Walmart, el ascenso y descenso se realizará sobre la avenida María Lavalle Urbina, mientras que el correspondiente al INEGI estará en las inmediaciones de sus instalaciones.

ARTEC recomendó a los pasajeros verificar previamente la ubicación de los paraderos y tomar previsiones antes de realizar sus traslados, debido a que las modificaciones permanecerán mientras continúen las restricciones relacionadas con la feria.

Los cambios se suman a las afectaciones a la movilidad que se registran en este sector de la capital desde el inicio de los preparativos para instalar los juegos mecánicos. Las autoridades habían anunciado cierres sobre avenida Fundadores y la prolongación Francisco I. Madero, así como circulación controlada en María Lavalle Urbina, una zona utilizada diariamente por automovilistas, transporte público y usuarios que se dirigen a diferentes servicios.

JGH