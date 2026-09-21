Dengue se duplica en Campeche: 2026 ya acumula 42 casos

A más de tres meses de concluir el 2026, la situación epidemiológica del dengue en Campeche enciende las alarmas de la Secretaría de Salud (Ssa) del Gobierno de México. Con un acumulado de 42 casos confirmados en lo que va del año, el Estado se encuentra a tan solo cuatro contagios de alcanzar e igualar los 46 casos totales registrados durante todo el año 2025. Al comparar el mismo período, la cifra actual duplica con exactitud los 21 casos reportados a estas alturas el año pasado.

De acuerdo con el reporte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), el desglose de los 42 casos de 2026 revela que 18 corresponden a Dengue No Grave (DNG), 23 a Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y uno a Dengue Grave (DG), sumando 24 diagnósticos de ‘alarma’. En contraste, para la misma semana de 2025 solo se registraban 10 casos de DNG, 11 de DCSA y ninguno de DG.

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Este 2026 se han detectado 947 casos sospechosos de esta enfermedad causada por el mosquito ‘Aedes aegypti’, lo que representa una disminución del 14.38 por ciento frente a los mil 106 casos probables reportados en el mismo periodo de 2025.

El municipio de Carmen se ha convertido en el principal ‘foco rojo’ del Estado al concentrar la mayoría de los contagios con 21 casos positivos: 10 DNG y 11 DCSA+DG. Le sigue el municipio de Campeche con 12 casos (7 DNG y 5 DCSA+DG); Champotón con 6 casos (todos de DCSA+DG); Calakmul con 2 casos (ambos DCSA+DG); y Hecelchakán con un caso (DNG).

La mayoría de los contagios en la Entidad corresponden a situaciones de riesgo, pues 24 de los 42 casos totales se concentran en Dengue Con Signos de Alarma y Grave.

En el panorama regional de la Península de Yucatán, el acumulado de 2026 suma 363 contagios confirmados entre las tres Entidades, lo que marca un incremento en comparación con los 285 registrados en el mismo periodo de 2025. Quintana Roo ocupa el primer lugar regional con 282 contagios, equivalente al 77.69 por ciento del total peninsular; Campeche se posiciona en el segundo lugar con 42 casos, es decir, el 11.57 por ciento; y Yucatán queda en el tercer lugar con 39 casos, lo que representa el 10.74 por ciento. Tan solo en la última semana se registraron tres nuevos contagios en Campeche, con lo que ya se superó al vecino Estado de Yucatán.

Hasta el momento no se han registrado defunciones por este padecimiento en Campeche en lo que va de 2026, manteniendo una tasa de letalidad de 0.00, al igual que en Yucatán; únicamente Quintana Roo ha confirmado dos fallecimientos en la región