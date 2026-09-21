Detienen en Chetumal a presunto responsable del feminicidio de Alejandra Carapia Barroso en Guanajuato

Elementos de la Policía Ministerial de la FGE de Quintana Roo cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Carlos “N”, de 41 años de edad y originario de Guanajuato, señalado como presunto responsable del feminicidio de Alejandra Carapia Barroso, integrante del Ejército Mexicano.

La detención se realizó en la colonia Pacto Obrero de la capital quintanarroense, donde el acusado fue asegurado y posteriormente entregado a los agentes ministeriales de esa entidad para ser puesto a disposición del juez de control que lo requiere en aquella región.

Noticia Destacada Hombre es vinculado a proceso por presuntamente atacar con un cóctel molotov a su expareja en Chetumal

El caso se remonta al 16 de octubre de 2023, cuando Alejandra Carapia, Sargento Segundo del Ejército Mexicano, fue asesinada a balazos en la comunidad de San Francisco de la Cruz, Irapuato, justo el día en que celebraría su cumpleaños.

De acuerdo con los testimonios de familiares, la víctima había preparado un festejo sencillo con pastel, churros y bebidas, aprovechando que le habían otorgado el día libre. Sin embargo, durante la madrugada se escucharon detonaciones en su domicilio, y fue uno de sus hijos quien la encontró gravemente herida alrededor de las 6:30 de la mañana.

Familiares y amigos de Alejandra realizaron una marcha el viernes hacia el Cereso de Irapuato para exigir justicia y la aplicación de la pena máxima / Especial

Los familiares señalaron desde entonces a José Carlos, pareja de Alejandra y también miembro del Ejército, como el principal sospechoso, pues la noche previa al crimen habría estado consumiendo bebidas alcohólicas.

Tras el asesinato, los deudos iniciaron una serie de protestas para exigir que el caso se investigara y sancionara como feminicidio, denunciando la falta de avances en la indagatoria.

A casi tres años de los hechos, se dio la captura del presunto responsable representa un paso significativo en el proceso judicial, aunque los familiares insisten en que se debe.

Noticia Destacada “Cero impunidad” por feminicidio de Claudia Tacoronte en Morelos, señala la presidenta Sheinbaum

Tras la detención del imputado en Chetumal fue entregado a agentes de la Fiscalía de Guanajuato, en donde fue puesto a disposición del Juez que lo requirió.

Cabe señalar que el viernes, familiares y amigos de Alejandra realizaron una marcha hacia el Cereso de Irapuato para exigir justicia y solicitar que el crimen se juzgue como feminicidio y se dé la pena máxima a José Carlos.