Novatadas dejan huella: psicólogos alertan por secuelas emocionales en estudiantes

Las llamadas “novatadas” no terminan cuando concluye la “bienvenida”. La humillación, exhibición y violencia que sufren adolescentes y jóvenes durante estas prácticas pueden dejar secuelas emocionales que persisten cada vez que recuerdan lo ocurrido, regresan al plantel o se encuentran con alguno de sus compañeros, advirtió el presidente del Colegio de Psicólogos de Campeche A.C., Luis Miguel López Cuevas.

Ante las 11 quejas presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhecam) por presuntas novatadas violentas en la Escuela Normal Rural de Hecelchakán “Justo Sierra Méndez”, el especialista consideró que la emisión de medidas cautelares a la Secretaría de Educación (Seduc) demuestra que no se trata simplemente de inconformidades, sino de hechos que ameritan protección inmediata e investigación institucional.

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Secuelas

Explicó que las víctimas pueden experimentar ansiedad, miedo, vergüenza, culpa, tristeza y sentimientos depresivos, además de perder el deseo de regresar a clases o incluso abandonar la escuela. No obstante, aclaró que no todas las personas reaccionan de la misma manera y que estos efectos no deben convertirse automáticamente en diagnósticos, pues cada caso requiere una valoración psicológica individual.

López Cuevas señaló que el daño puede prolongarse mucho después de la “novatada”, pues el recuerdo de la experiencia puede reactivarse al volver al plantel o encontrarse con quienes participaron en la agresión. Incluso, consideró que darse de baja de una institución no necesariamente representa una decisión impulsiva, sino que puede constituir una respuesta de autoprotección frente a un entorno que genera miedo, frustración, tristeza o culpa.

Prácticas importadas

El presidente del Colegio de Psicólogos advirtió, además, que las “novatadas” están cambiando, pues algunos jóvenes adoptan prácticas provenientes de otros países o ciudades, por lo que las autoridades educativas deben mantenerse alertas y reforzar las medidas para proteger la integridad física y emocional del alumnado. Recordó que el hecho de ser mayores de edad o cursar una carrera no significa que puedan realizar cualquier práctica dentro de una institución educativa.

Consideró necesario prohibir las “novatadas” violentas, brindar atención psicológica a quienes resulten afectados y capacitar a directivos, docentes y estudiantes para erradicar la humillación como supuesto rito de bienvenida. En especial, subrayó que una escuela dedicada a formar docentes debe ser ejemplo de convivencia, protección y respeto a los derechos humanos