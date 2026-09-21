Primer frente frío llega a México: ¿afectará a Campeche y cuánto bajará la temperatura?

Un nuevo frente frío se aproximará al norte de México este martes 22 de septiembre. Aunque el sistema podría contribuir a las lluvias previstas para la península de Yucatán a mitad de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no pronostica un descenso de temperatura en Campeche: las máximas se mantendrían entre 35 y 40 °C. El organismo lo identifica en su reporte como un nuevo frente frío, sin precisar ahí que sea el primero de la temporada.

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Según el pronóstico extendido, el frente se desplazará gradualmente sobre el norte del golfo de México durante miércoles y jueves. Su masa de aire frío ingresará al norte y noreste del país; al interactuar con otros sistemas atmosféricos, favorecerá lluvias en el sureste y la península de Yucatán. El refrescamiento previsto por el SMN se concentra en el norte y centro de México.

¿Qué días lloverá en Campeche?

Para hoy lunes 21, el SMN pronostica chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y centro de Campeche. El martes 22 prevé el mismo rango de lluvia para el norte y este del estado. Estas precipitaciones se relacionan con los sistemas que ya afectan a la región, entre ellos la onda tropical número 40; no deben atribuirse al frente frío, que apenas se acercaría a la frontera norte el martes.

El pronóstico aumenta a lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros para miércoles 23 y jueves 24 en zonas del norte, este y centro de Campeche. Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y rachas de viento, además de causar encharcamientos en zonas bajas.

¿Cuánto bajará la temperatura?

Por ahora, el SMN no estima una disminución de temperatura para Campeche ni da una cifra de cuántos grados podría bajar. Para lunes, martes, miércoles y jueves mantiene al estado en el rango de 35 a 40 °C de temperatura máxima. Así, la principal afectación prevista para los campechanos sería la lluvia, mientras continúa el ambiente caluroso. El pronóstico puede ajustarse conforme avance el frente frío.

JGH