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Identifican apellido de peatón que murió arrollado en Campeche; su cuerpo sigue sin ser reclamado

Un motociclista enfrenta cargos por homicidio culposo tras arrollar a un peatón en la avenida Colosio. La víctima falleció por traumatismo craneal y su cuerpo no ha sido reclamado.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

21 de sept de 2026

1 min

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Motociclista acusado de homicidio culposo tras atropellar a peatón en avenida Colosio
Motociclista acusado de homicidio culposo tras atropellar a peatón en avenida Colosio / Dismar Herrera

Los dos ocupantes de la motocicleta que arrolló y causó la muerte de un peatón sobre la avenida Luis Donaldo Colosio fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que el conductor quedó señalado por el delito de homicidio culposo, por lo que su situación legal será definida en las próximas horas, una vez que sea dado de alta.

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Campeche: Muere peatón tras ser arrollado por motocicleta en avenida Colosio

El hecho ocurrió sobre la avenida Colosio, donde el motociclista circulaba acompañado de otra persona cuando impactó al peatón que intentaba cruzar la arteria, provocándole lesiones que finalmente le causaron la muerte.

En tanto, el cuerpo del peatón continúa bajo resguardo del Ministerio Público, en espera de que concluyan las diligencias correspondientes. Se indicó que aparentemente se encontraba en situación de calle; sin embargo, posteriormente fue identificado con el apellido González. Pese a ello, los restos permanecen resguardados en el anfiteatro de la ciudad, sin ser reclamados.

JGH

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