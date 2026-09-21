Identifican apellido de peatón que murió arrollado en Campeche; su cuerpo sigue sin ser reclamado

Los dos ocupantes de la motocicleta que arrolló y causó la muerte de un peatón sobre la avenida Luis Donaldo Colosio fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, mientras que el conductor quedó señalado por el delito de homicidio culposo, por lo que su situación legal será definida en las próximas horas, una vez que sea dado de alta.

Noticia Destacada Campeche: Muere peatón tras ser arrollado por motocicleta en avenida Colosio

El hecho ocurrió sobre la avenida Colosio, donde el motociclista circulaba acompañado de otra persona cuando impactó al peatón que intentaba cruzar la arteria, provocándole lesiones que finalmente le causaron la muerte.

En tanto, el cuerpo del peatón continúa bajo resguardo del Ministerio Público, en espera de que concluyan las diligencias correspondientes. Se indicó que aparentemente se encontraba en situación de calle; sin embargo, posteriormente fue identificado con el apellido González. Pese a ello, los restos permanecen resguardados en el anfiteatro de la ciudad, sin ser reclamados.

JGH