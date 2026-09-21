Xi Jinping viajará a Estados Unidos para reunirse con Trump del 23 al 25 de septiembre

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre de 2026, confirmó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El viaje se realizará por invitación del presidente estadounidense, Donald Trump, y marcará un nuevo encuentro entre los mandatarios de las dos principales economías del mundo.

La cancillería china informó que ambos sostendrán conversaciones sobre asuntos centrales de la relación bilateral y temas vinculados con la paz y el desarrollo internacional.

La visita será la segunda cumbre entre Xi y Trump en lo que va de 2026, después del encuentro que sostuvieron en Pekín durante mayo, y ocurre en un momento en el que Washington y Pekín mantienen negociaciones sobre comercio, inteligencia artificial, seguridad y otros asuntos estratégicos.

¿Qué temas abordarán Xi Jinping y Donald Trump?

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, señaló que Pekín busca fortalecer el diálogo con Washington, ampliar la cooperación y manejar las diferencias entre ambos países.

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Entre los principales puntos de tensión se encuentran los aranceles, las restricciones tecnológicas, la competencia por el desarrollo de inteligencia artificial, la situación de Taiwán y las diferencias sobre conflictos internacionales.

Estados Unidos y China también han abierto conversaciones sobre mecanismos para notificar incidentes relacionados con inteligencia artificial que puedan representar riesgos para la seguridad nacional, mientras continúan las discusiones sobre comercio y reducción de algunas barreras arancelarias.

China destaca importancia de la visita de Estado

Guo Jiakun afirmó que las visitas recíprocas de ambos presidentes en un periodo inferior a seis meses representan un hecho relevante para las relaciones entre las dos potencias.

China señaló que el objetivo será avanzar hacia una relación de “estabilidad estratégica constructiva” y mantener canales de comunicación para evitar que las diferencias deriven en mayores tensiones.

Chinese President Xi Jinping is scheduled to begin his 2026 state visit by Xi Jinping to the United States on September 24, 2026, in Washington, D.C., for a high-level summit with U.S. President Donald Trump. https://t.co/9SI2NXg09c pic.twitter.com/aZdMn2MyRO — Greg 🇺🇸 ✭ (@GregB_TX) September 15, 2026

La visita ocurre además en un contexto de creciente competencia tecnológica y militar en Asia. Días antes del encuentro, Taiwán realizó ejercicios militares que incluyeron por primera vez operaciones conjuntas con drones de ataque, mientras continúa el debate sobre las ventas de armamento estadounidense a la isla.

La agenda detallada de Xi Jinping en Estados Unidos todavía no ha sido difundida, aunque el gobierno chino confirmó que el encuentro con Trump será uno de los puntos centrales de la visita.

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