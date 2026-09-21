La temporada de lluvias dispara denuncias por maltrato animal

Durante la temporada de lluvias, las denuncias por maltrato animal se disparan en Campeche, al grado de que la Vicefiscalía Especializada en Delitos contra Animales, Ambientales y Ecosistemas del Estado recibe hasta nueve reportes diarios contra propietarios que dejan a sus mascotas expuestas a las tormentas, en azoteas, terrazas o patios, sin brindarles el resguardo necesario. La cifra representa un 50 por ciento más que las seis denuncias diarias que comúnmente recibe la dependencia.

El Vicefiscal Especializado, Alexandro Brown Gantús, advirtió que la omisión o falta de cuidado durante estos fenómenos puede configurar el delito de maltrato animal por negligencia u omisión, sancionado con multas de 12 mil a 22 mil pesos y de seis meses a tres años de prisión, de acuerdo con el Código Penal del Estado. Si durante el episodio de pánico el animal pierde la vida, las penas pueden aumentar hasta en dos terceras partes.

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Explicó que las tormentas representan un momento de especial vulnerabilidad para perros y gatos, debido a que los truenos y relámpagos pueden provocarles un fuerte estado de pánico y llevarlos a intentar escapar, lesionarse o quedar atrapados. Incluso recordó casos en los que un animal llegó a estrangularse con su propia cadena al intentar huir de una zona donde permanecía expuesto a la tormenta.

Brown Gantús hizo un llamado a los propietarios para que, desde que comiencen las lluvias, trasladen a sus mascotas a espacios seguros, protegidos del agua y de los estruendos. Subrayó que proporcionarles las condiciones adecuadas durante una tormenta no es un acto opcional, sino una obligación de quienes tienen animales bajo su cuidado.

El funcionario señaló que la Vicefiscalía recibe normalmente entre cinco y seis denuncias diarias por maltrato animal, pero durante la temporada de lluvias los reportes pueden aumentar hasta ocho o nueve cada día, debido a propietarios que no toman las medidas necesarias para proteger a sus mascotas.

Negativa de la Comuna

El Vicefiscal reveló que permanece pendiente la posibilidad de recuperar el antiguo espacio destinado a la perrera municipal, ubicado en la zona donde actualmente existe un basurero clandestino, para convertirlo en un Centro de Bienestar Animal, incluso con un Hospital Veterinario Público, el cual no cede la Alcaldía de Campeche. Brown Gantús indicó que existen pláticas con el Gobierno del Estado para buscar una vía que permita recuperar el inmueble, cuya construcción fue financiada por la administración estatal.

El objetivo, agregó, sería poner nuevamente ese espacio al servicio de los campechanos y brindar atención y resguardo a los animales que lo necesiten.